Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на розрахунки агентства Reuters.

Що відомо про збільшення залежності Кремля від інших країн?

У липні імпорт бензину та дизельного пального з Білорусі до Росії досяг рекордних показників. Ввезення бензину зросло на 13% до 212 тисяч метричних тонн, а закупівлі дизельного пального подвоїлися, сягнувши 162 тисяч тонн.

Ситуація на внутрішньому ринку РОСІЇ стрімко погіршується. Станом на початок липня виробництво бензину в країні впало до 65% від середнього сезонного споживання, а випуск дизеля скоротився майже вдвічі. Гострий дефіцит палива виник у розпал літнього туристичного сезону та збиральної кампанії, змусивши Москву розширювати імпорт від сусіднього режиму.

Масштабні збої стали результатом системної роботи українських сил. СБУ здійснила щонайменше 100 успішних атак по об'єктах на території Росії вражаючи НПЗ, нафтову інфраструктуру та авіабази в Криму. Це знизило середньодобові темпи переробки сирої нафти в Росії до 3,6 мільйона барелів – найнижчого рівня з травня 2002 року.

Нагадаємо, українські дронові удари тимчасово вивели з ладу понад 30% фактичних і близько 45% номінальних потужностей російської нафтопереробки, пише Financial Times. Через пошкодження критичного обладнання окремі НПЗ не можуть повноцінно відновити роботу тижнями або місяцями, що спричинило для Росії найсерйознішу паливну кризу за десятиліття.

Крім того, у липні експорт російських нафтопродуктів через Чорне та Азовське моря впав на 45,6% порівняно з червнем. Найбільше скоротилися поставки з Азовського моря – на 64,3%, тоді як у Балтійському морі падіння становило 40,1%. Водночас експорт сирої нафти зменшився на 18,1%, а наслідки українських ударів можуть сильніше проявитися вже у серпні.