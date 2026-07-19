Кремль пытается убедить население, что топливный кризис ослабевает. На самом деле же ситуация практически не изменилась.

Подконтрольные российским властям СМИ сообщают о якобы увеличении поставок топлива, частичной отмене ограничений на АЗС и улучшении ситуации в 15 регионах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Логика привычная: столицам – в первую очередь, а остальным придется подождать, отмечает Служба внешней разведки.

Как Кремль пытается убедить россиян, что все под контролем?

На самом деле кризис никуда не делся. Топливо просто перераспределили между регионами и различными категориями потребителей, а не увеличили его производство.

Наибольшие проблемы остаются в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и в оккупированном Крыму. Там улучшения пока не ожидается.

О кризисе свидетельствует и резкий рост цен. За первые десять дней июля бензин АИ-92 подорожал до 64,5 рубля за литр (+20% за год), АИ-95 – до 77,5 рубля (+24%), а АИ-98 – до 119,5 рубля (+32%).

Основная причина – падение производства из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов.

В июле в России производилось около 71,5 тысячи тонн бензина в сутки при спросе примерно в 110 тысяч тонн. То есть покрывается лишь около 65% потребностей, а дефицит составляет примерно 38,5 тысячи тонн ежедневно.

Все свидетельствует о том, что Кремль не решает проблему, а лишь пытается управлять дефицитом. Топливо направляют в приоритетные отрасли и регионы, а заявления о "стабилизации" призваны успокоить население.

Москва – в приоритете, а остальным – нет

13–14 июля в столице около 85% АЗС отпускали топливо как минимум раз в сутки, хотя в целом по России бензина нет на каждой третьей заправке. Худшая ситуация – в оккупированном Крыму, Ненецком автономном округе и на Чукотке, где работает лишь половина АЗС.

В Якутии и Кировской области открыты около 55% заправок, а в Тамбовской, Брянской, Архангельской областях и Калмыкии – не более 60%.

По словам эксперта Яниса Клюге, в Москве очереди также самые небольшие: почти на 40% открытых АЗС у колонок стоит менее пяти автомобилей.

Такую ситуацию объясняют не дополнительными поставками, а перераспределением топлива. Российские власти забирают бензин из отдаленных регионов и направляют его в Москву и Санкт-Петербург.