Підконтрольні російській владі медіа повідомляють про нібито збільшення постачань пального, часткове скасування обмежень на АЗС і покращення ситуації у 15 регіонах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. Логіка звична: столицям – насамперед, а іншим доведеться почекати, зазначає Служба зовнішньої розвідки.

Як Кремль намагається росіян переконати, що все під контролем?

Насправді, криза нікуди не поділася. Пальне просто перерозподілили між регіонами та різними категоріями споживачів, а не збільшили його виробництво.

Найбільші проблеми залишаються в Тамбовській, Астраханській, Кіровській, Пензенській, Воронезькій, Ростовській, Волгоградській, Оренбурзькій і Ярославській областях, Пермському краї, Чувашії, Мордовії, Удмуртії та в окупованому Криму. Там покращення поки не очікується.

Про кризу свідчить і різке зростання цін. За перші десять днів липня бензин АІ-92 подорожчав до 64,5 рубля за літр (+20% за рік), АІ-95 – до 77,5 рубля (+24%), а АІ-98 – до 119,5 рубля (+32%).

Основна причина – падіння виробництва через пошкодження нафтопереробних заводів.

У липні в Росії виробляли близько 71,5 тисячі тонн бензину на добу при попиті приблизно 110 тисяч тонн. Тобто покривається лише близько 65% потреб, а дефіцит становить приблизно 38,5 тисячі тонн щодня.

Усе свідчить про те, що Кремль не вирішує проблему, а лише намагається керувати дефіцитом. Пальне спрямовують у пріоритетні галузі та регіони, а заяви про "стабілізацію" покликані заспокоїти населення.

Москва – в пріоритеті, а іншим – зась

13 – 14 липня у столиці близько 85% АЗС відпускали пальне щонайменше раз на добу, хоча загалом у Росії бензину немає на кожній третій заправці. Найгірша ситуація – в окупованому Криму, Ненецькому автономному окрузі та на Чукотці, де працює лише половина АЗС.

У Якутії та Кіровській області відкриті близько 55% заправок, а в Тамбовській, Брянській, Архангельській областях і Калмикії – не більше 60%.

За словами експерта Яніса Клюге, у Москві черги також найменші: майже на 40% відкритих АЗС біля колонок стоять менш як п'ять автомобілів.

Таку ситуацію пояснюють не додатковими поставками, а перерозподілом пального. Російська влада забирає бензин із віддалених регіонів і спрямовує його до Москви та Санкт-Петербурга.