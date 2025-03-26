Ситуация на Торецком направлении: Россия бросила войска с других направлений и давит всеми средствами
- Российская армия перебросила подразделения на Торецкое направление, в частности 150 мотострелковую дивизию, для усиления атак.
- На Торецком направлении зафиксировано 26 боевых столкновений, россияне используют FPV-дроны, артиллерию и тактическую авиацию для разрушения логистических путей.
Российская армия, несмотря на "перемирие", продолжает атаковать на фронте. Непростая ситуация, в частности, на Торецком направлении.
Туда россияне перебросили дополнительные силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.
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Россия давит на Торецком направлении всеми средствами
По словам Дмитрия Запорожца, в зоне ответственности ОТГ "Луганск" пока большинство штурмов происходит на Торецком направлении.
Как по данным ОТГ, так и по подсчетам Генштаба, за предыдущие сутки по состоянию на утро 26 марта было зафиксировано 26 боевых столкновений. Россияне атаковали в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.
Враг активно пытается давить на позиции сил обороны. Присоединились туда подразделения 150 мотострелковой дивизии с других направлений,
– рассказал представитель ОТГ "Луганск".
Он также добавил, что враг активно применяет все средства давления на украинские позиции, в том числе FPV-дроны и артиллерию.
Также россияне разрушают логистические пути на Торецкое направление с помощью своей тактической авиации.