Ситуация на Торецком направлении: Россия бросила войска с других направлений и давит всеми средствами

Российская армия, несмотря на "перемирие", продолжает атаковать на фронте. Непростая ситуация, в частности, на Торецком направлении.

Туда россияне перебросили дополнительные силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.

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Россия давит на Торецком направлении всеми средствами

По словам Дмитрия Запорожца, в зоне ответственности ОТГ "Луганск" пока большинство штурмов происходит на Торецком направлении.

Как по данным ОТГ, так и по подсчетам Генштаба, за предыдущие сутки по состоянию на утро 26 марта было зафиксировано 26 боевых столкновений. Россияне атаковали в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.

Враг активно пытается давить на позиции сил обороны. Присоединились туда подразделения 150 мотострелковой дивизии с других направлений,

– рассказал представитель ОТГ "Луганск".

Он также добавил, что враг активно применяет все средства давления на украинские позиции, в том числе FPV-дроны и артиллерию.

Также россияне разрушают логистические пути на Торецкое направление с помощью своей тактической авиации.