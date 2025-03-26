Туди росіяни перекинули додаткові сили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.

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Росія тисне на Торецькому напрямку усіма засобами

За словами Дмитра Запорожця, у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" наразі більшість штурмів відбувається на Торецькому напрямку.

Як за даними ОТУ, так і за підрахунками Генштабу, за попередню добу станом на ранок 26 березня було зафіксовано 26 бойових зіткнень. Росіяни атакували в районі Торецька та неподалік Диліївки й Кримського.

Ворог активно намагається тиснути на позиції сил оборони. Долучилися туди підрозділи 150 мотострілецької дивізії з інших напрямків,

– розповів речник ОТУ "Луганськ".

Він також додав, що ворог активно застосовує усі засоби тиску на українські позиції, у тому числі FPV-дрони та артилерію.

Також росіяни руйнують логістичні шляхи на Торецький напрямок з допомогою своєї тактичної авіації.