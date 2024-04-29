Оклахомой в США пронесся торнадо: 4 погибших и по меньшей мере 100 раненых

29 апреля 2024, 09:10
Читати новину українською

Источник:

Associated Press

Штат Оклахома охватил мощный торнадо. Он унес жизни четырех человек, в том числе младенца. Известно о немало раненых и обесточенных домах.

Страшное стихийное бедствие бушевало в Оклахоме 28 апреля, в результате чего погибли четыре человека, среди которых и маленький ребенок. По меньшей мере, 100 человек были ранены, а более 20 тысяч остались без электроснабжения.

Смотрите также Пыль из Сахары, жара весной и сильные ливни в Дубае: как меняется климат в Украине и мире

Последствия мощного торнадо в США

Американский город Сульфур, где проживает около 5 тысяч человек, испытало наибольшие разрушения. Торнадо уничтожил здания в центре, опрокинул транспортные средства и сорвал крыши, оставив после себя руины.

Вы просто не можете поверить в разрушение. Похоже, что все предприятия в центре города (Сульфур– 24 Канал) были разрушены,
– заявил губернатор Оклахомы Кевин Ститт.

Президент США Джо Байден уже провел телефонный разговор с губернатором Ститтом, заверив в полной поддержке федерального правительства.

В то же время власти штата сообщают о дополнительных жертвах и значительных материальных убытках в других районах. В частности, около города Холденвилль погибли два человека и были разрушены многие дома.

Как его восстановить? Это полное опустошение. Это безумие, ты хочешь помочь, но с чего начать,
– сказала Келли Трасселл, местная жительница Сульфура.

Обратите внимание! Сильные дожди, что сопровождали торнадо, спровоцировали опасные наводнения. Губернатор Оклахомы Ститт объявил о введении чрезвычайного положения в 12 округах, мобилизовать ресурсы для восстановления и помощи пострадавшим.

Смотрите также В США бушуют разрушительные торнадо: уничтожены сотни домов, есть пострадавшие

Что делать в случае угрозы стихии

  • На юге Китая в Гуанчжоу 27 апреля сильный торнадо унес 5 жизней и ранил 33 человека. Сильная стихия имела третий уровень интенсивности, привела к повреждению 141 фабричного здания. Спасательные службы отправились на места происшествия и впоследствии завершили спасательные работы.
  • Торнадо, это одна из тех стихий, к которой следует тщательно быть готовым, если вы живете в районе, где это явление возможно. Эксперты советуют: следите за прогнозами погоды, быть внимательным к предупреждениям метеорологических служб и подготовить на всякий случай запас пищи, воды одежды и лекарств.
  • Когда водоворот надвигается, следует найти ближайшее укрытие. Во время торнадо лучше всего находиться в подвале или во внутренней комнате без окон на нижнем этаже. Можно использовать матрасы, одеяла или подушки, чтобы защитить себя от обломков, вызванные разрушениями.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак