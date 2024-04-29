Оклахомой в США пронесся торнадо: 4 погибших и по меньшей мере 100 раненых
Источник:Associated Press
Штат Оклахома охватил мощный торнадо. Он унес жизни четырех человек, в том числе младенца. Известно о немало раненых и обесточенных домах.
Страшное стихийное бедствие бушевало в Оклахоме 28 апреля, в результате чего погибли четыре человека, среди которых и маленький ребенок. По меньшей мере, 100 человек были ранены, а более 20 тысяч остались без электроснабжения.
Смотрите также Пыль из Сахары, жара весной и сильные ливни в Дубае: как меняется климат в Украине и мире
Последствия мощного торнадо в США
Американский город Сульфур, где проживает около 5 тысяч человек, испытало наибольшие разрушения. Торнадо уничтожил здания в центре, опрокинул транспортные средства и сорвал крыши, оставив после себя руины.
Вы просто не можете поверить в разрушение. Похоже, что все предприятия в центре города (Сульфур– 24 Канал) были разрушены,
– заявил губернатор Оклахомы Кевин Ститт.
Президент США Джо Байден уже провел телефонный разговор с губернатором Ститтом, заверив в полной поддержке федерального правительства.
В то же время власти штата сообщают о дополнительных жертвах и значительных материальных убытках в других районах. В частности, около города Холденвилль погибли два человека и были разрушены многие дома.
Как его восстановить? Это полное опустошение. Это безумие, ты хочешь помочь, но с чего начать,
– сказала Келли Трасселл, местная жительница Сульфура.
Смотрите также В США бушуют разрушительные торнадо: уничтожены сотни домов, есть пострадавшие
Что делать в случае угрозы стихии
- На юге Китая в Гуанчжоу 27 апреля сильный торнадо унес 5 жизней и ранил 33 человека. Сильная стихия имела третий уровень интенсивности, привела к повреждению 141 фабричного здания. Спасательные службы отправились на места происшествия и впоследствии завершили спасательные работы.
- Торнадо, это одна из тех стихий, к которой следует тщательно быть готовым, если вы живете в районе, где это явление возможно. Эксперты советуют: следите за прогнозами погоды, быть внимательным к предупреждениям метеорологических служб и подготовить на всякий случай запас пищи, воды одежды и лекарств.
- Когда водоворот надвигается, следует найти ближайшее укрытие. Во время торнадо лучше всего находиться в подвале или во внутренней комнате без окон на нижнем этаже. Можно использовать матрасы, одеяла или подушки, чтобы защитить себя от обломков, вызванные разрушениями.