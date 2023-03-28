Разрушительный торнадо почти полностью уничтожил американский город: жуткие кадры

24 марта США накрыл сильный шторм. Смертоносный торнадо и град, размером с мячик для гольфа, больше всего повредили штат Миссисипи, в том числе город Роллинг-Форк.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Миссисипи показало последствия природной катастрофы. Кадры из почти полностью разрушенного города показываем далее в материале.

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Остались только руины: жуткие кадры из разрушенного Роллинг-Форка

Штат Миссисипи пострадал от смертоносного торнадо больше всего. В частности известно, что город Роллинг-Форк был стерт с лица земли.

В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи рассказали, что торнадо двигался со скоростью 113 километров в час, уничтожая все на своем пути. Организация также обнародовала кадры последствий трагедии.

Кроме того, компания Maxar сделала сравнительные спутниковые снимки города. На фотографиях видим, что природная беда разрушила практически все.

Как выглядит Роллинг-Форк после разрушительного торнадо / Фото Mixar

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