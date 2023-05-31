Нардеп из "Слуг" во время войны отдыхает за границей и ездит на новом авто за 7 миллионов
Источник:Bihus.Info
Депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий ездит на море за границу во время военного положения. Ирония состоит в том, что Торохтий является инициатором законопроекта о запрете выезда нардепов. А еще депутат использует приобретенный в марте 2023 года роскошный Mercedes-Benz EQS, который стоит около 7 миллионов гривен.
По крайней мере, в этом убеждают расследователи Bihus.Info. Итак, все по порядку: кто такой Богдан Торохтий, какие доказательства того, что нардеп отдыхает за границей во время войны и как вместе с женой приобрел дорогие автомобили.
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Богдан Торохтий – народный депутат фракции "Слуга народа" с августа 2019 года. Расследователи отметили, что нардеп был одним из визитеров офиса теневого куратора группы депутатов парламента – бизнесмена Ильи Павлюка. Эта группа известна организованными голосованиями в пользу различных финансово-промышленных групп, чаще всего в интересах олигарха Рината Ахметова. Торохтий слаженно голосовал со всей группой.
За время войны Торохтий сменил три авто класса люкс
После полномасштабного вторжения России в Украину семья Торохтия успела сменить 3 автомобиля: все они покупались на имя его жены – Алины Левченко. Жена является дочерью футбольного тренера Виталия Левченко, когда-то была помощницей нардепа Сергея Каплина и советницей экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
В июле 2022 года Алина Левченко продала свой Range Rover Sport примерно за 76 000 долларов и в тот же месяц стала владелицей Mercedes-Benz G400 2020 года выпуска.Заметьте. Самая низкая стоимость такого внедорожника на вторичном рынке составляет 158 800 долларов. В декабре 2022 года Левченко сменила Mercedes на новый Range Rover.
По словам Торохтия, автомобиль супруги предзаказали еще в 2021 году, но, мол, "дошел" внедорожник к ним так поздно из-за войны. Подобный Range Rover Левченко автомобиль продается за 185 000 долларов.
Но уже в марте 2023 года Range Rover "обменяли" на электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2022 года. Расследователи обратили внимание на двухцветное исполнение авто, это спец версия модели EQS 580 – Edition One.
Новый такой можно найти в продаже за 197 851 доллар, а в марте EQS 580 Edition One продавался за 185 тысяч долларов. Журналисты зафиксировали, как этим автомобилем Левченко (жены) пользуется нардеп Торохтий.
Торохтий отдыхает за границей во время войны
Незадолго до полномасштабного вторжения России Торохтий был среди инициаторов законопроекта №7055, который предусматривал запрет на выезд из страны для депутатов, кроме распоряжения Президента Украины для осуществления их полномочий. Однако этот законодательный запрет для нардепов так и не приняли.
А уже 23 апреля 2022 года Торохтий пытался выехать из страны через пограничный пункт "Порубное" на границе с Румынией, но его не выпустили пограничники. Об этом журналисты узнали из судебного реестра, поскольку нардеп подал в суд с целью обжаловать решение о запрете на выезд, вопрос был решен во внесудебном порядке.
Однако расследователи установили по крайней мере один из выездов Торохтия за границу. При этом им помогла активность супруги нардепа в соцсетях. Она активно публиковала фото и видео из поездки в инстаграме.
Так, Торохтий с Левченко побывали в Болгарии в августе 2022 года – незадолго до второй годовщины их брака.
Торохтий вместе с женой в Болгарии в августе 2022 года / Фото Скриншот с видео
14 августа 2022 года Левченко публиковала свое фото в заведении Fish Restaurant Levant Beach, расположенном на побережье Черного моря в Елените (Болгария). Через несколько дней, 20 августа, на годовщину свадьбы – еще одно фото, вместе с Торохтием: сделано с того же места, в той же одежде, с тем же макияжем и украшениями и, очевидно, в тот же день, что и предыдущее.
Летом 2022 года Левченко выкладывала много фото из Болгарии, что подтверждает: в то время она находилась именно в этой стране. А совместное фото в Болгарии с Торохтием доказывает, что он тоже был там в августе 2022 года.
Однако, когда журналисты обратились к нардепу за комментарием, тот сказал, что ему сложно подтвердить или опровергнуть факт пребывания в Болгарии в это время, а затем он послал расследователям скриншот с телефона жены, где дата этого фото из Болгарии, сентябрь 2021 года. Очевидно, он сам изменил эти настройки в айфоне, это можно сделать за несколько секунд, не прилагая особых усилий. Поэтому, похоже, он намеренно предоставил журналистам ложную информацию.
В то же время Торохтий в комментарии расследователям подтвердил, что выезжал за границу после полномасштабного вторжения по семейным делам: к детям, выехавшим из Украины, а также к жене.
Торохтий отдыхал за границей во время войны: видео