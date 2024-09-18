Детонация, уничтоженные склады и масштабные пожары: все о ночной атаке дронов в России 18 сентября

Ночь на 18 сентября оказалась очень тревожной для россиян, ведь дроны атаковали военные объекты в нескольких областях. Так, уничтожены склады с ракетами и боеприпасами в Тверской области, а в Ярославской – склад с горюче-смазочными материалами.

Дроны фиксировали и в других областях России, ПВО пыталась их сбивать, но на местах также вспыхнули пожары. Все, что известно о ночных взрывах на территории страны-агрессора, – передает 24 Канал.

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В Тверской области – минус склад с боеприпасами и ракетами

Самые масштабные последствия успешной работы дронов – в Тверской области. Так, беспилотники атаковали склад с боеприпасами и военную часть в городе Торопец.

Взрывы были настолько мощными, что в городе и Торопецкой общине объявили эвакуацию. Более того, детонация боеприпасов была настолько сильной, что, вероятно, спровоцировала землетрясение. В частности, VolcanoDiscovery зафиксировал сейсмическую активность магнитудой 2,8.

Взрывы на складах в Торопце: смотрите видео

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко, на большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандерам" и начинали создавать запас северокорейских KN23.

В то же время источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что на складах в Тверской области хранились ракеты к комплексу "Точка-У", управляемые авиабомбы, а также артиллерийские снаряды.



Склады под Торопцом в Тверской области / Скриншот

Хотя российские власти традиционно заявляли, что, мол, все дроны сбили, однако масштабный пожар бушует до сих пор, детонация продолжается, а дым видно даже из космоса. Сейчас огонь охватил около 6 километров.

Пожар на складах в Торопце: смотрите видео

Дым от пожара на складах: смотрите видео

За атакой на склад боеприпасов в Тверской области стоят СБУ, ГУР и ССО, которые провели успешную операцию. Как сообщили источники, склад в Торопце атаковали более 100 беспилотников. К слову, от украинской границы до Торопца – более 480 километров. Что самое интересное, в отчете российское минобороны не отчитывалось о сбитых дронах в Тверской области. Получается, местные власти врали о работе ПВО, а все дроны – достигли своих целей.



Пост губернатора Тверской области / Скриншот



В минобороны России даже не упоминали о Тверской области / Скриншот

Сейчас в Торопецкой общине объявили эвакуацию. Местные власти утверждают, мол, ситуация "под контролем", однако детонация происходит до сих пор.

В Ярославле сгорел склад с горюче-смазочными материалами

Взрывная ночь была не только для жителей Тверской области, но и в соседней Ярославской. Так, в городе Ярославль ночью 18 сентября также был пожар, хотя о взрывах в сети не сообщали.

Пожар на складе с горюче-смазочными материалами: смотрите видео

В росСМИ сообщили, что после взрывов произошел пожар по адресу улица Механизаторов, 16-А. Интересно, что местные власти никак не комментировали события, не заявляли об атаке дронов, и в минобороны страны-агрессора также не отчитывались о сбитых целях в Ярославской области.

Пожар в Ярославле: больше в галерее

Неспокойно было и в других регионах России

В общем, российское минобороны отчиталось о "сбитых" дронах в 5 областях. Так, оккупанты заявили, что якобы уничтожили 54 беспилотника в:

Курской области – 27 БПЛА,

Брянской области – 16 БПЛА,

Смоленской области – 7 БПЛА,

Белгородской области – 3 БПЛА,

Орловской области – 1 БПЛА.

Впрочем, работа российской ПВО, как всегда, "впечатляет". К примеру, в Смоленской области сбитый беспилотник упал на дорогу вблизи поселка Ельня, из-за чего остановилось движение.

Сбитый дрон на дороге в Смоленской области: смотрите видео

О разрушениях или пострадавших в этих областях не сообщали. Интересно, что ночью взрывы раздавались и в Тульской области, но о ней, как и о Тверской, в своем отчете минобороны "забыло".