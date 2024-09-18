Детонация на складе боеприпасов, возможное поражение воинской части: где на карте город Торопец

Ночью 18 сентября в городе Торопец Тверской области прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, дроны поразили склад с боеприпасами, вспыхнули масштабные пожары.

Более того, взрывная волна от детонации настолько мощная, что российские власти объявили эвакуацию. Где на карте город Торопец в Тверской области – показывает 24 Канал.

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Российский город Торопец на карте

Ночью 18 сентября в городе Торопец Тверской области прогремели мощные взрывы. В сети публиковали эффектные кадры взрывов, а местные жители утверждали, что якобы поразили воинскую часть и склад с боеприпасами.

После мощных взрывов и масштабных пожаров администрация Торопецкого округа опубликовала инструкцию для местных жителей, которые должны срочно эвакуироваться с места серьезного пожара в городе Торопец.

По сообщениям местных властей, на Базарной площади города стоят автобусы для эвакуации. Транспорт двинется по трассе М9 в сторону города Западная Двина. Вероятно, там люди будут размещены во временных пунктах.

Торопец – самый западный город Тверской области и самый отдаленный от Твери районный центр. Гораздо ближе, чем Тверь, к Торопцу расположены другие областные центры – Великий Новгород, Смоленск и Витебск.

Российский город Торопец на карте

Как пишут в открытых источниках, это один из старейших городов этого российского региона, ведь упоминания о нем есть якобы с 1074 года. Известно, что кроме культурных памятников в городе также есть военная часть №71628 и №54169.

Город Торопец также лежит около 480 километров от границы с Украиной.



Как далеко Торопец от Украины / Скриншот

Также на карте можно заметить огромные склады. Как пишут некоторые телеграм-каналы, в этом месте расположен 107 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления России.



Склады под Торопцом / Скриншот

Взрывы и масштабный пожар продолжаются до сих пор. Эвакуацию объявляют и в других населенных пунктах Торопецкого округа.