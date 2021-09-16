Тот парень снизу, – Байден курьезно назвал австралийского премьера

Джо Байден на встрече с премьер-министрами Великобритании и Австралии вроде бы забыл имя первого. Американский президент обратился к чиновнику со словами "этот парень снизу".

Президент обыграл слова

Забавный инцидент произошел на пресс-конференции. Чиновники объявляли трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS.

Читайте также Си Цзиньпин отклонил предложение Байдена о личной встрече: Белый дом отрицает информацию

Байден обратился к коллегам, чтобы поблагодарить их за сотрудничество.

Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить этого парня снизу (Скотту Моррисону – 24 канал). Спасибо, друг,

– заявил президент.

После того, политик добавил, что для него большая честь присоединиться к двум ближайшим союзникам Австралии и Великобритании. Уже на тот раз Байден назвал имя премьера: "Как сказали премьер-министр Моррисон и премьер-министр Джонсон, я хочу поблагодарить вас за это партнерство".

Вероятно, американский президент забыл имя коллеги. Однако он удачно обыграл это, ведь Австралию называют "землей внизу", потому что материк расположен под экватором. Так, Байден назвал Моррисона "парнем снизу" апеллируя к его родине.

Байден назвал Моррисона "парнем снизу": видео