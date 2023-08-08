Могут ли привлечь всех украинцев в ряды ВСУ: объяснение военных экспертов
Источник:"Фокус"
В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. Многих интересует вопрос, могут ли в ряды ВСУ привлечь всех украинцев.
По мнению военных экспертов, загнать всех в армию – значит создать огромный кризис в системе ВСУ и в тылу. В случае полной мобилизации остановится экономика страны.
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Могут ли в ряды ВСУ привлечь всех украинцев
Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук считает, что победить врага можно благодаря полному включению государства в войну. Речь идет о тотальной мобилизации в селах и городах, а также о переориентации частного сектора на военные рельсы.
Отметим, что пока действует статья 23 Закона о мобилизации с перечнем лиц, не подлежащих призыву, всех призвать на фронт не могут. Координатор группы "Информационное сопротивление" военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в случае тотальной мобилизации остановится экономика страны.
Многие специалисты делают подходящую работу в тылу, их нельзя оторвать от производства. Возьмем работников ГСЧС и энергосферы. Только благодаря им Украина восстанавливается после массированных ракетных ударов России. Если дать им оружие, кто будет ремонтировать энергообъекты?
– сказал Коваленко.
Также есть проблема в штатной комплектации подразделения. Если отправить в ВСУ 1 миллион солдат с тыла, нужно будет укомплектовать 1250 батальонных тактических групп. Это 13 750 танков, 41 250 боевых бронированных машин, миллионы автоматов с патронами, а также снаряжение.
"Вопрос, кто даст столько вооружений? Сказать тотальная мобилизация – легко. Но организовать ее без тотального экономического кризиса невозможно. Мы деградируем при таком подходе и в качественном ведении боевых действий", – подчеркнул Коваленко.
Какие есть причины для неявки в ТЦК и СП
Среди уважительных причин для неявки в военкомат есть:
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.