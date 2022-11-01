Россияне говорят о "тотальной мобилизации" в Украине: в ВСУ рассказали, возможно ли такое вообще
Пропагандисты Кремля заявляют, что в Украине началась массовая мобилизация и распространяют фейковые видео. Россияне пытаются выдержать принцип симметричности.
Об этом для 24 канала рассказал Тарас Дзюба – главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, профессор информационной безопасности.
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"К Кремлю сейчас очень много вопросов, потому что война касается уже, наверное, каждого гражданина России. Так не было в начале этой так называемой "специальной военной операции". Скорее всего, россияне возмущаются, почему Украина не проводит тотальную мобилизацию", – сказал эксперт.
Ищут дополнительную мотивацию
По словам Дзюбы, в Украине есть целевая мобилизация. То есть, отбирают специалистов, которые сейчас нужны для Вооруженных Сил Украины.
Такая мобилизация идет с самого начала вторжения. Указ президента о всеобщей мобилизации никто не отменял. Возможно, оккупанты хотят улучшить свое состояние мобилизации, чтобы для населения были дополнительные мотивы,
– отметил Дзюба.
Обратите внимание – Тарас Дзюба о фейках оккупантов: смотрите видео
Как работает российская пропаганда: последние новости
- Россияне и их пропагандисты призывают убивать украинских детей и радуются смертям. Психолог Валентин Ким отметил, что они считают победами в войне.
- Оккупанты обвинили Украину в поставке оружия для финского криминалитета. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что это попытка дискредитации военной помощи.
- Руководство УПЦ МП в Кировоградской области распространяло российскую пропаганду. СБУ во время обысков обнаружила изготовленные в России антиукраинские материалы. Кроме этого, была обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московского патриархата Кириллом.
- В Турции действует также российская пропаганда. Она апеллирует к населению, которое враждебно настроено в США.