Кремль бросил вызов Apple, чтобы создать над Россией "цифровой занавес"

Кремль мечтает создать полностью изолированное информационное пространство, чтобы следить за гражданами. С этой целью российские власти, в частности, начали оказывать масштабное давление на мирового технологического гиганта Apple.

Об этом сообщает Центр по противодействию дезинформации.

Как Кремль создает "цифровой занавес" для своих граждан?

Российские власти возбудили антимонопольное дело против Apple из-за отказа компании предустанавливать MAX и российский магазин приложений на свои устройства.

Таким образом Москва пытается заставить больше людей пользоваться подконтрольными государству сервисами.

Продвижение MAX является частью более широкой политики Кремля по созданию собственного, контролируемого государством цифрового пространства.

Напомним, что Россия постепенно ограничивает работу международных сервисов и заменяет их российскими платформами.

Ранее российские власти уже усиливали контроль над интернет-инфраструктурой, блокировали мессенджеры и создавали базу IMEI мобильных устройств. Продвижение MAX – еще один шаг в этом направлении.

Россия фактически строит так называемый "цифровой занавес" – изолированное интернет-пространство, где государство контролирует основные сервисы и инфраструктуру. Это дает Кремлю больше возможностей для слежки за населением и распространения пропаганды.

К слову, уже в октябре Кремль планирует начать новую волну скрытой массовой мобилизации. Россиян будут заставлять подписывать теневые контракты, им ограничат выезд за границу.