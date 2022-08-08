Тотально грабят Мелитополь, – мэр рассказал, что именно россияне цинично вывезли из города
Россияне точно пришли грабить украинский народ и рушить наши города. Что уже вывезли оккупанты из Мелитополя – читайте в материале.
В эфире 24 канала городской глава Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что россияне активно грабят украинцев.
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Он рассказал, что оккупанты вывезли почти все зерно, а теперь пытаются скупить за бесценок новый урожай, который вырастили украинцы.
Мэр Мелитополя сообщил, что вывезено большое количество заводов. В частности, станков, оборудований, а также в целом товаро-материальные ценности из них.
"Вывезено огромное количество сельскохозяйственной техники. То есть идет тотальный грабеж нашей территории ", – отметил Иван Федоров.
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Последние новости из Мелитополя
- В ночь на 8 августа HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе. Более 100 русских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт кобзона. Мэр Мелитополя Иван Федоров раскрыл детали сверхрезультативного удара украинских защитников. Между тем жители временно оккупированного Мелитополя очень обрадовались действиям ВСУ.
- Оккупанты поняли, что их планы на проведение псевдореферендума – на грани краха. Даже под дулами автоматов россию поддерживают не более 10% мелитопольцев. По словам городского главы Ивана Федорова, чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом", коллаборанты еще раз решили снять пропагандистскую картинку для росСМИ.
- Россия из-за сопротивления украинцев на оккупированных территориях хочет ускорить подготовку к квазиголосованию. Захватчики, в частности, уже хотят изменить намерения по проведению псевдореферендумов в один день.