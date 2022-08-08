Тотально грабят Мелитополь, – мэр рассказал, что именно россияне цинично вывезли из города

Россияне точно пришли грабить украинский народ и рушить наши города. Что уже вывезли оккупанты из Мелитополя – читайте в материале.

В эфире 24 канала городской глава Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что россияне активно грабят украинцев.

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Он рассказал, что оккупанты вывезли почти все зерно, а теперь пытаются скупить за бесценок новый урожай, который вырастили украинцы.

Мэр Мелитополя сообщил, что вывезено большое количество заводов. В частности, станков, оборудований, а также в целом товаро-материальные ценности из них.

"Вывезено огромное количество сельскохозяйственной техники. То есть идет тотальный грабеж нашей территории ", – отметил Иван Федоров.

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