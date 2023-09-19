"Украинский флаг" в Москве: как товар шведского бренда довел россиян до массовой истерики

Россияне продолжают демонстрировать "отрицательный интеллект" и показывают, что не способны даже различить флаги. Скандал разгорелся в российской столице.

"Яблоком раздора" для граждан страны-террористки стали товары бренда Larsson & Co. Россияне впали в истерику из-за того, что они – вроде бы украинские.

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Причиной стали цвета флага Швеции. Их россияне приняли за украинский флаг. Надпись "Дух Скандинавии" на товарах также не побудила граждан страны-террористки к осознанию реальности.

В соцсетях россияне воют, почему это во время войны в самом "сердце" России продают украинские товары. Кроме того, граждане страны-террористки остаются верны своим традициям и с радостью пишут доносы. В этот раз – на одежду. Они просят "разобраться" с ней. Что ж, может быть, с этим справится "вторая армия мира".

Обнаружила одежду, которая из Украины продается. На каком основании это? Это просто возмутительно. Я очень прошу, чтобы с этим разобрались,

– жалуется россиянка.



То самое знамя, которое вызвало истерику у россиян / Скриншот с видео

Женщина завернулась в украинский флаг у Кремля.

К слову, недавно в столице страны-террористки побывал украинский флаг. В него возле Кремля завернулась российская активистка Елена Кожевникова. Женщину сразу же задержали. Активистке инкриминировали дискредитацию российской армии, а также нарушение правил проведения публичного мероприятия.