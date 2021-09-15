Трагедия на Прикарпатье: 3-летний ребенок погиб в пруду

В селе Малый Рожин, что на Прикарпатье, в пруду утонула девочка 2018 года рождения. Произошло это вечером 14 сентября в частном хозяйстве.

Как рассказали правоохранители, к медикам обратились родители ребенка. Они и обнаружили малыша в пруду.

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Врачи пытались реанимировать ребенка, но все старания оказались напрасными. Известно, что родные на момент трагедии были дома. Полиция Ивано-Франковщины расследует обстоятельства трагедии.

Уже начали уголовное производство с отметкой "несчастный случай". Тело ребенка направили на экспертизу, чтобы выяснить окончательную причину смерти ребенка.

Статистика утоплений в Украине продолжает расти . В период с января по конец июля на водоемах погибли более 900 человек.

К сожалению, смерть на воде среди детей в Украине случается нередко. К примеру: