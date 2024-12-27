Катастрофа в Казахстане: пилот, спасший десятки жизней, был выпускником украинской академии

Александр Кальянинов, второй пилот самолета Embraer, который потерпел крушение возле Актау в Казахстане, был выпускником летной академии Кропивницкого. Во время катастрофы он спас десятки жизней.

Этот факт подтвердили на странице академии, рассказывает 24 Канал. Александр учился в летной академии Кропивницкого по специальности "Летная эксплуатация воздушных судов".

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Мечтал о небе с детства

В 2021 году он получил степень магистра в области авиационного транспорта с квалификациями "инженер-пилот" и "инженер-исследователь".

Преподаватели вспоминают его как талантливого, эрудированного и честного студента, который владел несколькими иностранными языками. Пилотировать самолет, как и его отец, Александр мечтал с детства.

В заметке академии указано, что во время аварии Александр, рискуя собственной жизнью, спас десятки людей. Его героизм стал примером неоспоримого профессионализма и преданности своему делу.

К слову, самолет AZAL упал в районе Актау в Казахстане утром 25 декабря. Одной из первых версий о причинах авиакатастрофы воздушного судна было столкновение со стаями птиц.

Однако впоследствии эта гипотеза не подтвердилась, ведь на фото и видео, которые распространяли пассажиры самолета, было четко видно отверстия на фюзеляже, образовавшиеся якобы после атаки воздушного судна оружием.

В результате этой авиакатастрофы погибло 38 человек, в том числе и 2 пилота. Выжить удалось 32 людям, в том числе 3 членам экипажа и 2 детям. 29 пострадавших доставили в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.