Трагедия в Кривом Роге: из-за российской атаки погиб автомеханик, которого не дождалась жена

Вечером 2 апреля Россия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога, в результате чего погиб 48-летний автомеханик Виталий Куцепал. Его не дождалась дома жена Анастасия, которая узнала о трагедии от коллеги.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "СВОИ. Кривой Рог". Вечером 2 апреля Россия нанесла целенаправленный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога, в результате которого погиб 48-летний автомеханик Виталий Куцепал.

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Российский обстрел унес жизнь автомеханика в Кривом Роге

Трагическую новость жена погибшего узнала от его коллеги, который позвонил ей после обстрела.

Он работал автомехаником. Из-за российского обстрела так и не вернулся домой,

– говорится в заметке.

После вражеской атаки Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий обстрела. На одной из них было видно руку погибшего Виталия среди обломков и разрушений.

Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога, сообщил, что 4 апреля в городе будет объявлен день траура по жертвам этого ракетного удара, в результате которого погибли четыре человека.