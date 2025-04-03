Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "СВОЇ. Кривий Ріг". Увечері 2 квітня Росія завдала цілеспрямованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу, внаслідок якого загинув 48-річний автомеханік Віталій Куцепал.

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Російський обстріл забрав життя автомеханіка в Кривому Розі

Трагічну новину дружина загиблого дізналася від його колеги, який подзвонив їй після обстрілу.

Він працював автомеханіком. Через російський обстріл так і не повернувся додому,

– йдеться у дописі.

Після ворожої атаки Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків обстрілу. На одній з них було видно руку загиблого Віталія серед уламків та руйнувань.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, повідомив, що 4 квітня в місті буде оголошено день жалоби за жертвами цього ракетного удару, внаслідок якого загинуло чотири людини.