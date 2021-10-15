Трагедия в Винницкой области: поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку

В Винницкой области, в Хмельницком районе, под грузовым поездом погибла 15-летняя девочка. Полиция расследует обстоятельства трагедии.

Инцидент произошел 14 октября примерно в 18:40 на железнодорожном пути в поселке Железнодорожное Казатинской территориальной общины. Полиция открыла уголовное производство из-за наезда на пешехода.

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Что известно о трагедии в Винницкой области

В полиции Винницкой области сообщили, что по предварительно информации следствия, 15-летняя девочка перебегала пути в неустановленном месте. Ее пытались спасти медики, однако от полученных травм она умерла в больнице.

Правоохранительные органы проведут ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование осуществляют по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.