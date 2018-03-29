Трагедия в Кемерово обнажила дисфункцию и бездушие власти в России, – западные СМИ

Реакция властей на пожар в Кемерово 25 марта, который унес жизни как минимум 64 человек, 41 из которых – дети, многое говорит о российском обществе. Сейчас возмущение смешивается с бессилием и яростью в отношении институтов и чиновников, представляющих Российскую Федерацию.

Об этом пишет корреспондент Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

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Рассказы и эмоции родственников погибших очень контрастируют с поведением и высказываниями политических функционеров, и народное доверие к ним – минимальное, отмечает журналист.

(...) Через призму этой катастрофы особенно заметной становится слабость, дисфункция и бесчеловечность государственного аппарата,

– говорится в статье.

Акерет прогнозирует, что главе МЧС России Владимиру Пучкову не грозит никакого наказания в будущем, как это произошло и с его предшественником Сергеем Шойгу после пожара в ночном клубе в Перми, который унес жизни 150 молодых людей.

"Хотя во время поездки в Кемерово Путин был заметно подавлен, но этот визит одновременно показал, насколько президент РФ далек от реальности. Политическая система, основанная на подобострастии, безответственности и отсутствии дееспособности у граждан, которую он довел до совершенства за прошедшие 18 лет, непосредственно подпитывает небрежность и недобросовестность, которые он осуждал, комментируя трагедию в Кемерово", – подчеркивает автор публикации.

Показательным примером самосознания ставленников власти является также губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который извинился не перед семьями пострадавших, а перед главой Кремля, и отказался приехать на место трагедии.

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Похожее мнение высказывает коллега Акерета из El Pais Пилар Бонет.

Журналист отмечает, что масштабный пожар обнажил симптоматические черты в отношениях между обществом и руководством в России: недоверие к власти, "крепкие позиции феодальной ментальности", "бездушие местных руководителей, которые столкнулись с болью людей", и "зацикленность на контроле".

Напомним, 25 марте вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Следственный комитет России уже предъявил обвинения пяти задержанным по делу о пожаре.