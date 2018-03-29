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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Трагедія в Кемерові оголила дисфункцію та бездушність влади в Росії, – західні ЗМІ

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Пожежа в Кемерові оголила бездушність та недієздатність російської влади
Пожежа в Кемерові оголила бездушність та недієздатність російської влади / Фото з відкритих мереж

Реакція влади на пожежу в Кемерові 25 березня, яка забрала життя щонайменше 64 людей, 41 з яких – діти, багато говорить про російське суспільство. Наразі обурення змішується з безсиллям і люттю щодо інститутів і чиновників, які представляють Російську Федерацію.

Про це пише кореспондент Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

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Розповіді та емоції родичів загиблих дуже контрастують з поведінкою і висловлюваннями політичних функціонерів, і народна довіра до них – мінімальна, зазначає журналіст.

(...) Через призму цієї катастрофи особливо помітною стає слабкість, дисфункція і нелюдяність державного апарату,
– йдеться у статті.

Акерет прогнозує, що главі МНС Росії Володимиру Пучкову не загрожуватиме ніяке покарання у майбутньому, як це сталось і з його попередником Сергієм Шойгу після пожежі в нічному клубі в Пермі, яка забрала життя 150 молодих людей.

"Хоча під час поїздки в Кемерово Путін був помітно пригнічений, але цей візит водночас показав, наскільки президент РФ далекий від реальності. Політична система, заснована на улесливості, безвідповідальності та відсутності дієздатності у громадян, яку він довів до досконалості за минулі 18 років, безпосередньо підживлює недбалість і несумлінність, які він засуджував, коментуючи трагедію в Кемерові", – підкреслює автор публікації.

Показовим прикладом самосвідомості ставлеників влади є також губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв, який вибачився не перед сім'ями постараждалих, а перед главою Кремля, і відмовився приїхати на місце трагедії.

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Схожу думку висловлює колега Акерета із El Pais Пілар Бонет.

Журналіст зауважує, що масштабна пожежа оголила симптоматичні риси у відносинах між суспільством і керівництвом у Росії: недовіру до влади, "міцні позиції феодальної ментальності", "бездушність місцевих керівників, які зіштовхнулися з болем людей", та "зацикленість на контролі".

Нагадаємо, 25 березні спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Жертви Новини Росії Пожежа в Кемерові Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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