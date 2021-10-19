Трагическое ДТП в Закарпатье: погибли пограничник, полицейский и 2 девушки: все, что известно

На Закарпатье в ночь с 14 на 15 октября в аварии погибли 4 молодых людей. В частности 25-летний пограничник, 21-летний полицейский, 18-летняя футболистка и 16-летняя участница певческого шоу.

Смертельная авария произошла возле села Великие Лучки Мукачевского района на Закарпатье – авто Renault с 4 людьми врезалось в эвакуатор и загорелось. Все они погибли. Что известно об умерших молодых людях – читайте дальше.

К теме На Закарпатье автомобиль врезался в эвакуатор и загорелся: четыре человека погибли

Все пассажиры автомобиля погибли на месте

Удар был очень сильным, ведь Renault загорелся с людьми внутри. В результате трагедии погибли:

25-летний Юрий Б. – военнослужащий Закарпатского пограничного отряда;

16-летняя Карина Ч. – участница венгерского певческого шоу;

18-летняя Сабина К. – футболистка, которая тренировалась в ужгородской Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ)

21-летний Игорь М. – полицейский из Чопа. Именно он был за рулем.

Все погибшие – жители города Чоп. Кроме того, водитель эвакуатора получил тяжелые травмы и попал в больницу.

18-летняя Сабина была перспективной спортсменкой

Тренер Сабины Кристина Костевка рассказала, что хорошо помнит Сабину, ведь девушка была лучшей ученицей спортивной школы в Ужгороде.

Я многих девочек тренировала, со многими играла, но такую быструю футболистку не видела. Она никогда не жалела себя на футбольном поле. Выгрызала мяч зубами, как говорят у нас,

– рассказала тренер.

Сабина играла за сборную Закарпатья, забивала голы командам Одессы и Львова. Там ее заметили другие тренеры и звонили тренеру, чтобы пригласить девушку в свои команды.

Тренер вспомнила, что как-то их команда вышла на поле против футболисток львовских "Карпат" – тогда Сабина умудрилась забить четыре гола и стать лучшим игроком матча.

Сабина очень хорошо играла в футбол / Фото из фейсбука Сабины К.

"Я разговаривала с ней, но она планировала играть в командах за рубежом. Ездила в Венгрию попробовать себя. Но, к сожалению, травмы не дали ей раскрыться полностью", – пояснила Костевка.

Тренер объяснила, что в последнее время Сабина взяла паузу и не играла в футбол. Женщина предполагает, что девушка, вероятно, хотела определиться со своим будущим.

Сабина училась на бухгалтера в училище. Согласно ее страницей в фейсбуке, 23 октября девушка должна была праздновать день рождения. Сабину похоронили во вторник, 19 октября.

16-летняя Карина хорошо пела и участвовала в шоу

Покойся с миром, дорога Карина! Мои искренние соболезнования всей семье!

– написала венгерская певица Габи Тот.

Именно Габи Тот сообщила, что погибла 16-летняя Карина Ч. Буквально в сентябре 2021 года девушка приняла участие в венгерском певческом конкурсе.

Издание пишет, что талант Карины поразил многих – ей пророчили большое будущее, а сама девушка заявляла, что обязательно станет звездой.

Известно, что музыкой она занималась с самого детства и мечтала о карьере. На шоу девушка рассказывала, что ее страсть в жизни – гонка на мотоцикле.

16-летняя девушка участвовала в венгерском певческом шоу / Фото из фейсбука Карины и скриншоты из шоу

По непроверенной информации СМИ, девушка, оказавшись заблокированой в горящем автомобиле, успела написать сообщение в закрытую группу в фейсбуке. Она как бы просила о помощи и даже сделала фото автомобиля в огне.

После трагедии венгерское издание Blikk, ссылаясь на комментарий сестры, рассказало, что возможно Карина погибла не сразу. 31-летняя сестра Сандра рассказала: "Это все очень странно – и то, что она пыталась попросить помощь в фейсбуке уже после аварии, хотя насколько нам известно, она погибла мгновенно".

25-летний пограничник Юрий Б. был "профессионалом своего дела и имел веселый нрав"

Юрий был пулеметчиком комендантского отделения Чопского отряда с 2020 года. Он был родом из Гайворона, что в Кировоградской области, из многодетной семьи. У него осталась мать и сестра.

Мужчина перед тем, как стать пограничником, служил в армии. В соцсетях публиковал фото с сослуживцами, а под одним из постов мать написала ему, что любит и скучает.



25-летний пограничник тоже сидел на пассажирском сиденье / Фото с инстаграма Юрия

На странице в фейсбуке Западного регионального управления Госпогранслужбы говорится, что руководство и персонал Чопского пограничного отряда выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти коллеги.

Юрия помнят как профессионального военнослужащего и парня веселого нрава. Коллеги разделяют горе родных Юрия и скорбят по поводу трагической смерти. Светлая и вечная память!

– говорится в сообщении ведомства.

21-летний полицейский Игорь достойно служил в течение 3 лет

Именно 21-летний инспектор Закарпатской полиции Игорь М. был за рулем авто Renault. Согласно декларации, машина принадлежала именно ему.

В ряды полиции он присоединился в 2017 году, с тех пор достойно служил украинскому народу. Игорю был всего 21 год. Сочувствуем родным и близким, это большая потеря для всех сотрудников системы МВД,

– написали в МВД.

У парня остались родители. Папа погибшего работает на железной дороге. Сам Юрий был в звании лейтенанта и ему прочили хорошую карьеру.

Полиция Закарпатья возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Проведут ряд экспертиз, которые помогут правоохранителям установить все обстоятельства трагической аварии.



Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших молодых людей!

Трагическая авария на Закарпатье: что известно