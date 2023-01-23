Переданные Британией тральщики впервые вышли в море под сине-желтыми флагами
Источник:UKDefenceJournal
У побережья Шотландии заметили украинские военные корабли. Минные тральники, передавшие Украине Великобритания, впервые были замечены в море под сине-желтыми флагами.
Известно, что судна типа "Sundown" вышли на тренировку – на них сейчас учатся будущие украинские экипажи.
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Тральщики "Черкассы" и "Чернигов" будут искать и обезвреживать вражеские мины
Тральщики, которые Великобритания передала Украине, заметили в Шотландии с поднятыми сине-желтыми флагами. На этих кораблях украинские защитники сейчас учатся выявлять и ликвидировать мины в море.
Соглашение о передаче минных Тральщиков было подписано еще в январе 2022 года. То есть, за более чем месяц до полномасштабного вторжения.
Тральщики "Черкассы" и "Чернигов" на военных учениях / Фото Dave Cullen
Уметь пользоваться такими Тральщиками будет особенно актуально после войны, ведь нужно разминировать море. Поэтому в будущем эти Тральщики усилят военно-морские силы ВСУ.
Примечательно, что украинцы уже придумали названия полученным судам. Британские HMS Grimsby и HMS Shoreham превратились в украинские "Черкассы" и "Чернигов".
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ВСУ начнут обучение в Британии на танках Challenger: что об этом известно
- Великобритания согласилась предоставить Украине свои танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что танки уже готовятся к отправке в Киев.
- Посол добавил, что одни экипажи военных ВСУ Великобритания уже тренирует. Речь идет о тех, кто учится управлять тяжелыми артиллерийскими системами.
- Кроме того, вот-вот должны начаться тренировка украинских танкистов. Пристайко отметил, что их учения будут продолжаться примерно месяц-полтора.