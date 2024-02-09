Трамп запугал республиканцев: почему экс-президент США блокирует помощь Украине

Накануне президентских выборов в американском политикуме резко возрастает градус напряжения. Дональд Трамп всячески пытается дискредитировать действующего президента США Джозефа Байдена в глазах цивилизованного мира.

Об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер, заметив, что для возвращения в Белый дом Дональд Трамп манипулирует на теме войны в Украине. Республиканская партия почти 100% поддерживает Израиль, также есть много депутатов, которые поддерживают Украину, однако сейчас республиканцы тормозят принятие решения.

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"Я так понимаю, что Трамп запугал республиканцев тем, если кто-то не будет подчиняться ему, то потом вылетит из политики. Они видят, что экс-президент США безоговорочно побеждает на праймериз (внутрипартийные выборы – 24 Канал), поэтому прислушиваются к его словам", – отметил Зильбер.

Байден не может найти выхода из тупика

По мнению израильского журналиста, сейчас Трамп хочет целенаправленно блокировать помощь Украине, чтобы потом упрекнуть этим Байдена. Экс-президент США уже говорил, что предложит Владимиру Путину соглашение, а в случае отказа даст Украине столько оружия, что Россия проиграет. Вероятно, глава Кремля не сможет отказаться от этого соглашения, однако вряд ли оно будет содержать "хотелки" Путина.

Каким бы эксцентричным ни был Трамп, но он понимает нормы международной политики и права и осознает, что если признает завоеванные Россией украинские территории, то откроет ящик Пандоры. Я думаю, что Трамп искренне верит в то, что договориться можно со всеми,

– сказал Зильбер.

Бывший глава Белого дома заинтересован в том, чтобы любые начинания Байдена провалились. Трамп стремится, чтобы действующий президент США пришел к выборам ослабленным и опозоренным со всех сторон. К сожалению, политические игры в США прямо влиять на ситуацию в Украине и из-за того, что американская помощь до сих пор заблокирована будут гибнуть украинцы.

Это вызов для Байдена. Вероятнее всего, есть инструменты, которые можно использовать, чтобы восстановить помощь украинцам. Надо придумать как это сделать в обход Конгресса, который блокирует все его начинания,

– добавил израильский журналист.

По его словам, экс-президент США хочет, чтобы во время каденции Байдена все было плохо, а сразу после его прихода к власти все резко наладилось. В то же время действующий глава Белого дома не может найти никаких лазеек.

Какова сейчас ситуация с помощью Украине от США

В октябре 2023 года президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. В течение четырех месяцев конгрессмены не могли прийти к согласию и вот наконец 8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование за законопроект о совместной помощи сразу для 3 государств.

В частности, этот законопроект предусматривает выделение 61 миллиарда долларов Украине на поддержку ее усилий по противостоянию полномасштабному вторжению России.

Стоит заметить, что этот проект закона выносили на голосование без деталей по американской границе, из-за которого произошло противостояние между республиканцами и демократами и не была принята финансовая помощь Украине в других законопроектах.