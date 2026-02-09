Зеленский констатировал, что Россия нарушила "энергетическое" перемирие за 4 дня до установленной даты его завершения. Однако Трамп заявил, что Путин свое слово сдержал. Линия поведения президента США в отношении России сформировалась давно, он агрессора и жертву поставил на один уровень.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, подчеркнув, что все, что делает президент США, фактически является помощью Путину, потому что имея возможности и средства воздействия на Россию он действительно мог бы прекратить войну за 24 часа, как и обещал ранее.

ФСБ может иметь компромат на Трампа

Завершить российско-украинскую войну Трамп мог бы, если бы после вступления в свою должность подготовил Путину записку со всего несколькими пунктами и ультиматум, что если он их не выполнит, то для него будут плачевные последствия. Однако, со слов Огрызко, лидер Соединенных Штатов сделать этого не смог.

То, что мы видим, что происходит вокруг файлов Эпштейна, свидетельствует о том, что к большому сожалению и Трамп, и те, кто рядом с ним, сидят на "крючке" КГБ/ФСБ. Если эта гипотеза имеет право на существование, тогда все остальные вещи логично вытекают из нее,

– озвучил Огрызко.

Справка! Понятие "файлы Эпштейна" предусматривает ряд документов, в частности электронную переписку, фотографии и видео американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был осужден за сексуальные преступления. Минюст США обнародовал часть из них, в которых упоминаются имена влиятельных и состоятельных людей, в частности политиков, бизнесменов, знаменитостей, которые могут быть причастны к его преступной деятельности.

Экс-глава МИД Украины отметил, что сегодня для того, чтобы утверждать, что Трамп был завербован российскими спецслужбами или у них есть компромат на него, конечно, нет реальных доказательств в виде документов. Но оснований, что это может быть правдой – достаточно.

"Анализируя его поступки, хочешь или нет, но приходишь к выводу, что за этими действиями есть мотив и страх. Человек ограничен в своих оценках и действиях. Потому что в случае чего он боится какой-то информации, которая может ему серьезно навредить. Вероятнее политической информации", – предположил Огрызко.

Заметьте! Существует версия, что Трамп мог быть завербован советским КГБ в 1987 году, когда впервые приехал в Россию. Тогда якобы ему был присвоен оперативный псевдоним "Краснов".

"Энергетическое" перемирие было выгодно России