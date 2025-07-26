У россиян были годы, чтобы подумать, – Ходжес высказался о 50-дневном сроке, выделенном Трампом

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес высказался о сроке в 50 дней, который Дональд Трамп выделил России на прекращение войны в Украине. По словам американского генерала, россияне имели достаточно времени до этого, чтобы сделать соответствующий шаг.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Бена Ходжеса в интервью для Укринформа.

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Что думает Ходжес об инициативе Трампа?

Бывший командующий армией США в Европе отметил, что не знает, почему Дональд Трамп решил дать России 50 дней на принятие решения относительно мира в Украине. По словам генерала, россияне уже имели для этого время раньше.

То есть россиянам не нужно еще 50 дней на размышления о том, что они собираются делать. У них были годы, и даже шесть месяцев при действующем президенте США. Но это так, к слову,

– заявил Ходжес.

В то же время он подчеркнул, что Запад еще не использовал все инструменты, чтобы парализовать Россию.

Что Запад должен сделать, чтобы заставить Россию к миру?

По словам Ходжеса, сначала западные страны должны убрать все лазейки в санкциях против России, которые уже действуют.

"Слишком много компаний, в том числе американских, находят способы обойти санкции и продолжать свой бизнес. Мы видим до сих пор, как немецкие автомобили едут в Россию, поставляются детали, которые проходят через Индию и попадают в РФ, где россияне используют их для своих беспилотников и другого оружия. Поэтому нам нужно закрыть лазейки, которые позволяют россиянам продолжать войну", – заявил американский генерал.

Также, по мнению бывшего командующего армией США в Европе, необходимо нарушить способность России экспортировать нефть в Индию и Китай, потому что 70% их экспорта идет в эти две страны.

И я думаю, что можно кое-что сделать в легальном плане в Балтийском и Черном морях, что создало бы проблемы для судов теневого флота и было бы связано со страхованием, безопасностью, соблюдением экологических норм и так далее,

– отметил Ходжес.

Кроме того, генерал-лейтенант считает, что нужно предоставить Украине возможности атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, а также использовать замороженные активы России для финансирования восстановления Украины, а также для ее других нужд.