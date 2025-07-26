Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Бена Годжеса в інтерв'ю для Укрінформу.

До теми Коли 50-денний ультиматум закінчиться: якими будуть наступні кроки США

Що думає Годжес про ініціативу Трампа?

Колишній командувач армії США в Європі зазначив, що не знає, чому Дональд Трамп вирішив дати Росії 50 днів на ухвалення рішення щодо миру в Україні. За словами генерала, росіяни вже мали для цього час раніше.

Тобто росіянам не потрібно ще 50 днів на роздуми про те, що вони збираються робити. У них були роки, і навіть шість місяців за чинного президента США. Але це так, до слова,

– заявив Годжес.

Водночас він підкреслив, що Захід ще не використав усі інструменти, щоб паралізувати Росію.

Що Захід має зробити, аби змусити Росію до миру?

За словами Годжеса, спочатку західні країни мають прибрати всі лазівки у санкціях проти Росії, які вже діють.

"Занадто багато компаній, у тому числі американських, знаходять способи обійти санкції та продовжувати свій бізнес. Ми бачимо досі, як німецькі автомобілі їдуть до Росії, постачаються деталі, які проходять через Індію та потрапляють до РФ, де росіяни використовують їх для своїх безпілотників та іншої зброї. Тож нам потрібно закрити лазівки, які дозволяють росіянам продовжувати війну", – заявив американський генерал.

Також, на думку колишнього командувача армії США в Європі, необхідно порушити здатність Росії експортувати нафту до Індії й Китаю, бо 70% їхнього експорту йде до цих двох країн.

І я думаю, що можна дещо зробити в легальному плані у Балтійському й Чорному морях, що створило б проблеми для суден тіньового флоту і було б пов'язане зі страхуванням, безпекою, дотриманням екологічних норм тощо,

– зауважив Годжес.

Окрім того, генерал-лейтенант вважає, що потрібно надати Україні можливості атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, а також використати заморожені активи Росії для фінансування відбудови України, а також для її інших потреб.