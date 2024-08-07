Дональд Трамп анонсировал "большое интервью" с Илоном Маском, – Reuters
Источник:Reuters
Дональд Трамп анонсировал "большое интервью" с Илоном Маском. Об этом он заявил в своей соцсети TruthSocial.
По словам Трампа, интервью должно состояться в понедельник, 12 августа. Илон Маск пока не комментировал эту информацию.
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Что известно об интервью Трампа и Маска
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что намерен встретиться с известным миллиардером Илоном Маском в понедельник, 12 августа.
В понедельник вечером я дам большое интервью с Илоном Маском – подробности позже,
– написал Трамп.
Впрочем, сам Маск никак не комментировал информацию о предстоящем событии.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Маск стал "донором" Трампа, хоть ранее заявлял, что не будет этого делать. Журналисты отмечают, что поведение Маска указывает на его трансформацию из независимого политического деятеля в фигуру, которая регулярно использует свою соцсеть "Х" для поддержки правых взглядов и критики демократов.