У Зеленского ответили, почему Трамп стремится казаться пророссийским

Дональд Трамп своими громкими заявлениями по поводу России и вероятного окончания войны в Украине создает впечатление, что может договориться с Владимиром Путиным. Однако якобы пророссийские нарративы президента США имеют вполне прагматическую основу.

Об этом 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Владимир Путин со своей стороны использует лесть по отношению к Трампу, чтобы иметь возможность проводить переговоры с США в Эр-Рияде и Стамбуле. К слову, 27 февраля в Турции состоялся второй раунд переговоров Соединенных Штатов и России. Переговоры длились более шести часов и затрагивали проблемы работы посольств.

К теме "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину

Держит открытым окно возможностей

Подоляк спрогнозировал, что дальше отношения США и России зайдут в тупик. Москва начнет оскорблять Вашингтон. В Кремле уже откровенно говорят, что не примут никаких компромиссов.

Обратите внимание! Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что остановки боевых действий по линии столкновения не последует. Также он подчеркнул, что россияне "не рассматривают никаких вариантов" по введению на территорию Украины европейских миротворцев. Хотя Трамп говорил о том, что Путин якобы не против миротворческих сил в Украине.

Долго находиться в тупике США не могут, потому что это будет обнулять инициативную репутацию Трампа, а он хочет получить результаты. По словам советника главы ОПУ, для этого президент США должен оказывать давление на Россию.

Речь идет не о санкциях, а с одной стороны – о нефтяном эмбарго, с другой – о нарастании ударов по территории России, чтобы показать, кто в доме хозяин,

– подчеркнул он.

Хозяин в доме он, а не Путин – только кажется, что глава Кремля на что-то влияет, доминирует, а Трамп занимает пророссийскую позицию. Трамп, по мнению Подоляка, имеет максимально прагматическую позицию. Он хочет получить на определенном падении России 3 вещи:

монопольный доступ к ее ресурсам;

практически монопольный контроль за этими ресурсами и за внешней политикой в определенный момент;

стремится полностью пронзить Россию.

Это его прагматический подход, потому что это даст Трампу триллионы долларов прямой доходности. Он хочет сделать то, что Соединенные Штаты давно хотели, но колебались, потому что это глобальный политический процесс. Он хочет полностью взять Россию под вассальный контроль за минимальную сумму,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Трамп держит открытым на время окно возможностей для России для того, чтобы, как заметил Михаил Подоляк, заманить в ловушку, получить то, что ему нужно, а после этого ультимативно требовать что-либо.

По его мнению, сейчас Трамп не готов жестко говорить с Россией, потому что видит перспективы получить контроль над ресурсной российской базой. Поэтому Соединенные Штаты в рамках своей стратегии придерживаются концепта осторожнее комментировать Россию.

Отметим, что политолог Игорь Рейтерович, комментируя переговоры США и России, считает, что у сторон есть существенные разногласия в видении. Россия говорит, что хочет завершать войну по линии разграничения, а Трамп отмечает, что это возможно и нужно сделать. По словам Рейтеровича, россияне "передают Трампу "привет", намекая на то, что у них разные позиции, и Кремль от своей не собирается отступать.