Он рядом с Трампом по 2 причинам, республиканец объяснил роль Маска

Во время выборов в США и после победы Дональда Трампа рядом с ним очень часто появлялся Илон Маск. Есть предположение, что миллиардер существенно влияет на Трампа, а некоторые называют Маска "исполнительным президентом". Однако возможности бизнесмена слишком преувеличены.

Такое мнение высказал 24 Каналу общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что к "демонизации" Илона Маска прилагает усилия российская пропаганда. В то же время, по информации западных СМИ, Маск, предположительно, провел встречу с послом Ирана в ООН.

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Маску разрешаются экстравагантные поступки

"Он рядом с Трампом по 2 причинам", – заметил Пинкус.

Во-первых, Трампу нужны идеи и деньги миллиардера и главы компаний Tesla и SpaceX.

Маск вместе с Вивеком Рамасвами, также богатым человеком, возглавят Департамент эффективности правительства. Они не будут за это получать зарплату. Трампу нужны их идеи относительно того, как урезать возможности бюрократически раздутых федеральных институтов. Именно поэтому Трамп держит Маска рядом,

– объяснил общественный деятель.

Во-вторых, Трампу интересны космические проекты Маска.

Однако вряд ли он будет вовлечен в политику, потому что американские законодатели, по словам Пинкуса, не позволят пустить туда миллиардера – особенно во внешнюю политику.

Обратите внимание! Эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский считает, что навязчивое поведение Маска может очень быстро надоесть Трампу. К тому же, возглавив Департамент эффективности правительства, он и Рамасвами заберут на себя максимальный негатив. Тогда Маск может стать козлом отпущения в команде Трампа.

Не надо забывать, что российская пропаганда сейчас работает против Трампа и Маска, на которого сейчас направляет свои взгляды молодежь США. А Маск является воплощением американской мечты,

– подчеркнул общественный деятель.

Он родился за пределами США, вырос без отца в Америке. Мать воспитала его и еще двух детей. Поэтому Маск, который достиг таких высот, это эталон успешности.

Таким людям разрешается делать экстравагантные поступки и заявления. То, что он говорит об Украине, по мнению республиканца, не надо воспринимать близко к сердцу. Его Starlink работал и будет работать в Украине. Сегодня есть много идей по защите Вооруженных Сил Украины, которые благодаря Маску будут реализовываться.

Скоро мы об этом узнаем не из средств массовой информации, а с того, что будет происходить на поле боя, когда будут новости об успехах ВСУ. В это также будет вклад Маска,

– отметил Борис Пинкус.

Он может говорить все что угодно, но никогда не будет действовать вопреки национальным интересам Соединенных Штатов. Сплетни, что он якобы разговаривал несколько раз с Владимиром Путиным, – ложные, ведь ему бы не позволили это сделать. Этого не может быть, потому что все разговоры с мировыми лидерами прослушиваются американскими спецслужбами.

"Именно путинская пропаганда разжигает ненависть к Трампу и его окружению. Американский народ, который проголосовал за Трампа, доказал, что он достаточно мудрый, чтобы сделать правильный выбор. И Трамп знает цену этому и хочет войти в историю как один из выдающихся президентов", – считает общественный деятель.