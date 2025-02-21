Дональд Трамп снова пришел к власти с призывом "Сделаем Америку великой снова". Сознательно или нет, но американский президент с момента инаугурации 29 раз сделал то, что от него хотел Путин.

Из-за действий Дональда Трампа США теряют статус лидера демократического мира. Американский президент все больше угождает российскому диктатору, передает 24 Канал со ссылкой на The Politico.

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Когда Трамп порадовал Путина

Трамп неоднократно хвастался, что имеет хорошие отношения с главой Кремля. Учитывая его поступки за последний месяц, он очень хочет усилить "дружбу" с военным преступником.

Почти через три года после неоправданного, полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, Трамп решил, что пришло время восстановить прямой контакт с Путиным и позвонил ему.

Трамп после телефонного разговора поблагодарил Путина, как будто он заслуживает уважения. "Я хочу поблагодарить президента Путина за его время...Мы оба вспомнили великую историю наших наций, и то, что мы так успешно боролись вместе во Второй мировой войне. Мы согласились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга, – сказал он.

Трамп заявил, что ему "бы хотелось" видеть Россию снова в G7.

Глава США допустил сохранение за Путиным оккупированных территорий Украины. Министр обороны Пит Гегсет отверг цель Украины вернуть всю территорию, которую Россия захватила с 2014 года, как "нереалистичную". Гегсет также дал Путину то, что он хотел, заявив, что Украину не возьмут в НАТО.

Президент США заявил о том, что Россия захватила много украинской территории, поэтому она сейчас держит "козыри" в руках на мирных переговорах.

Уступка желанию Путина относительно отсутствия миссии НАТО в Украине: Гегсет заявил, что любые войска из стран НАТО, которые могут быть отправлены в Украину, не будут подпадать под действие "статьи 5" Альянса, в которой говорится о том, что нападение на одного члена является нападением на всех.

США исключили введение американских войск в Украину.

США призвали Европу, которая полагается на американскую защиту с 1945 года, заботиться о себе самостоятельно.

Американцы провели переговоры с россиянами в Саудовской Аравии 18 февраля. Трамп предоставил Путину щедрые уступки по НАТО и территории Украины до того, как переговоры даже начались. Он мог бы потребовать прекращения огня от России как условие для первых переговоров между самыми высокими дипломатами обеих сторон. Он этого не сделал.

Переговоры в Эр-Рияде проходили без Украины. Произошло то, против чего выступал Зеленский: судьбу Украины решали без нее.

Европу также не привлекли к переговорам в Эр-Рияде. Также американцы исключили ее "физическое" участие в диалоге об окончании войны в Украине.

Трамп сказал, что войну начал Зеленский. На самом деле, войну начала Россия, но с тех пор пытается переложить ответственность на Зеленского. Теперь Белый дом заявляет то же самое.

Трамп сказал, что Зеленский некомпетентен. Таким образом он подыграл Кремлю, который отрицает легитимность Зеленского, чтобы дестабилизировать Украину.

Президент США почти не критиковал Путина.

Трамп заявил, что Путину можно доверять и он хочет мира. Возможно, он забыл все случаи, когда Россия говорила, что не собирается нападать.

США призывают к выборам в Украине. Россия любит выборы в соседних странах, потому что может вмешиваться в процесс и получить шанс установить выгодное ей правительство.

При Трампе произошла отмена финансирования наблюдателей за выборами и кибер-агентств: только людям, которые являются сторонниками свободной и справедливой демократии, нравится, когда за выборами следят на предмет вмешательства.

Трамп назвал Зеленского "диктатором".

Трамп заявил, что можно говорить о будущих американо-российских "инвестиционных" соглашениях.

Кремль давно обвиняет финансируемые США неправительственные организации в подготовке "цветных революций", в частности Майдана-2014. Теперь команда Трампа прекратила финансирование демократических программ, сокращая USAID.

Трамп борется с идеологией социальной справедливости, а Путин имеет схожие взгляды, в частности относительно прав трансгендеров.

Трамп заявил, что Европе нужно взять себя в руки, чтобы остановить неконтролируемую миграцию. Его вице-президент Вэнс совершил полную атаку на континент почти по всем вопросам во время своей первой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлый уикенд. Это, вероятно, было музыкой для ушей Путина.

Вице-президент США Вэнс поддержал победу пророссийского кандидата в президенты Румынии Калина Джорджеску.

Вэнс осуществлял нападки на Германию за ее попытки защититься от ультраправых. "Если вы боитесь своих собственных избирателей, то Америка ничего не может для вас сделать", – сказал вице-президент Трампа.

Друг Трампа – Илон Маск – активно поддерживает и выступает на митингах пророссийской партии AfD на выборах в Германии.

Илон Маск поддержал партию Reform UK в Британии, лидер которой (Найджел Фарадж) неоднократно высказывался одобрительно о Путине.

Чиновники из администрации Трампа изъяли все "проукраинские" формулировки в проекте заявления G7 по поводу 3-летия большой войны в Украине.

Победив на выборах, Трамп очень угодил Кремлю.

Трамп намекнул, что не очень возражал бы, если бы конституция его страны была изменена таким образом, чтобы позволить ему остаться на третий срок на посту президента.