Присяжные обязали Трампа выплатить более 83 миллионов долларов по иску журналистки
Источник:Politico
Дональд Трамп должен выплатить писательнице Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов. Эти деньги обязал его уплатить суд присяжных в Нью-Йорке.
Соответствующее решение суд вынес 26 января. Трамп заявил, что не согласен с решением и будет обжаловать его.
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К чему суд обязал Трампа
Суд присяжных в федеральном суде Мангеттена, который состоял из 7 мужчин и 2 женщин, обсуждал приговор в отношении Трампа ориентировочно 2 часа 45 минут. Дело заключалось в клеветнических замечаниях, которые делал Трамп против писательницы в 2019 году, когда был президентом в ответ на обвинения в изнасиловании.
В основном Трампа наказали компенсацией за то, что он неоднократно использовал свою публичную платформу для очернения писательницы. Делал это, несмотря на это, что суд признал его предыдущие словесные нападения ложными и клеветническими.
Суд обязал 45 президента США выплатить Джин Кэрролл:
- 18, 3 миллиона долларов компенсационных убытков. Из которых 11 миллионов– на финансирование кампании по восстановлению ее репутации, еще 7, 3 миллиона– за эмоциональный вред, нанесенный его публичными заявлениями в 2019 году;
- 65 миллионов долларов– штрафного ущерба.
В свою очередь Трамп покинул здание суда незадолго до того, как присяжные вынесли вердикт. Он назвал его "совершенно смешным" в социальных сетях и пообещал подать апелляцию.
Что известно об этом деле
- Следует заметить, что против Дональда Трампа выдвинуто 91 уголовное обвинение. Они касаются как фальсификации деловых записей в Нью-Йорке, так и попыток подрыва президентских выборов 2020 года. По некоторым делам, Трампу грозит заключение на 10– 20 лет.
- Что касается дела, связанного с Джин Кэрролл, то оно гражданское и касается сексуального насилия. В частности, писательница обвинила Дональда Трампа в том, что он изнасиловал ее в 1996 году в гардеробной в роскошном универмаге Bergdorf Goodman. Об этом писательница написала в колонке в 2019 году.
- Трамп отрицает обвинение, назвал журналистку "психически больной", а также, что он не знаком с ней и она "не по его вкусу".
- После этого адвокаты журналистки показали политику фотографию 1987 года, где журналистка с тогдашним мужем общается с Трампом и его женой. Трамп, рассматривая фото, перепутал в нем Кэролл и свою первую жену Ивану.
- В мае 2023 года суд признал Трампа виновным и присудил ему 5 миллионов долларов штрафа. После этого 45 президент США продолжил заявлять, что слова журналистки– ложь. Кроме того, она говорила, что сторонники республиканца присылают ей угрозы.