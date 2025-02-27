Трамп готовит сюрприз для Путина: республиканец заинтриговал планами лидера США

Дональд Трамп сделал немало громких заявлений по поводу России и возможного завершения войны в Украине. Однако не следует считать, что он пытается сблизиться с Кремлем. На позицию Трампа могут оказать существенное влияние встречи с президентом Украины и британским премьером.

Такое мнение выразил в разговоре с 24 Каналом американский политик Борис Пинкус, подчеркнув, что сегодня Трамп уже меняет риторику по Украине и смягчает свои заявления. Также после встречи с Владимиром Зеленским, какая должно состояться 28 февраля, он может просмотреть свою позицию, в частности, по выборам в Украине.

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Переговоров на самом деле нет

Борис Пинкус считает, что Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом за закрытыми дверями получит положительные месседжи. Также украинцам, по его мнению, не стоит беспокоиться о якобы переговорах между США и Россией.

На самом деле переговоров нет. Пока продолжаются переговоры о переговорах. А встретится ли Трамп с Путиным– большой вопрос,

– подчеркнул американский политик.

Также больной вопрос для Украины– продолжение помощи со стороны США. Трамп подчеркнул, что помощь будет предоставляться Украине. Однако, если будут договоренности о перемирии, то тогда, по словам Пинкуса, зачем вооружать Украину, если войны не будет.

В то же время, во время встречи Трампа с Зеленским, в частности, вопрос военной помощи Украине со стороны США должен проясниться.,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Трамп продлил на год действие санкций против России. Речь идет об ограничениях, которые были введены в марте и декабре 2014 года, в сентябре 2018 и в феврале 2022 года.

Кроме того, важна встреча президента США с Киром Страмером, премьер-министром Великобритании, состоявшейся 27 февраля. По ее итогам, как считает американский политик, будут положительные сдвиги по отношению к Украине.

Со ссылкой на советников Трампа, может сказать, что он готовит для Путина сюрприз. Возможно, это будет какая-то ловушка для него, как говорят в окружении президента США. В это трудно поверить, однако минимальная вероятность, что так может произойти, есть,

– рассказал Борис Пинкус.

Он добавил, что Трамп не является диктатором, потому что ему не дадут таковым стать в демократическом государстве. Сегодня он под пристальным вниманием Верховного суда и двухпартийного Конгресса. Это дает основания надеяться, что США продолжат поддерживать Украину.

Напомним, что генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес предположил, что Дональд Трамп может передать Украине все необходимое оружие без ограничений. Это может произойти, по его словам, если президент США убедится, что Владимир Путин не будет добросовестно вести переговоры.