США проглотили российскую ложь, – Зеленский о заявлениях Трампа об окружении ВСУ на Курщине

В большой статье Time, посвященной Зеленскому и ситуации в Украине, детально проанализированы отношения с США. Журналист Саймон Шустер привел слова украинского президента о Курской операции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Зеленский высказался относительно заявлений Трампа об окружении ВСУ в Курской области

По слова Саймона Шустера, украинский лидер был обеспокоен не так прекращением обмена разведданными, как дезинформацией, которую Трамп повторил за Путиным. Чиновники США начали говорить о окружении ВСУ на Курщине после тесных контактов с россиянами. И, хотя украинская сторона опровергала это, Трамп и его команда повторяли свои заявления.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который сообщил президенту США, что тысячи украинских военных в Курске были окружены российскими войсками. "Это была ложь", – сказал мне Зеленский. Но Трамп продолжал ее усиливать,

– говорится в материале.

Киев расценивает это как удачный пример влияния на американцев со стороны России. Чиновники начали больше верить дезинформации из России, чем собственным разведывательным данным.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят заканчивать войну, и надо что-то сделать, чтобы заставить их", – объяснил процессы Владимир Зеленский.

В Украине до сих пор ждут приезда американцев, особенно Вэнса.