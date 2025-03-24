Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Зеленський висловився щодо заяв Трампа про оточення ЗСУ в Курській області

За слова Саймона Шустера, український лідер був стурбований не так припиненням обміну розвідданими, як дезінформацією, яку Трамп повторив за Путіним. Посадовці США почали говорити про оточення ЗСУ на Курщині після тісних контактів з росіянами. І, хоча українська сторона спростовувала це, Трамп і його команда повторювали свої заяви.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним, який повідомив президенту США, що тисячі українських військових у Курську були оточені російськими військами. "Це була брехня", – сказав мені Зеленський. Але Трамп продовжував її посилювати,

– ідеться в матеріалі.

Київ розцінює це як вдалий приклад впливу на американців з боку Росії. Чиновники почали більше вірити дезінформації з Росії, аніж власним розвідувальним даним.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх", – пояснив процеси Володимир Зеленський.

В Україні досі чекають приїзд американців, особливо Венса.