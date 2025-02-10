Трамп мог общаться с Путиным не раз после выборов 2024 года, но есть важная деталь

Недавно Дональд Трамп заявил, что звонил Владимиру Путину. Это мог быть не единственный разговор с момента выборов в США. Однако официальных договоренностей по урегулированию российско-украинской войны, вероятно, не было.

Украине важно, чтобы президент США не строил стратегию по завершению войны в нашем государстве без осознания украинской позиции. Политолог, исполнительный директор международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что наша власть никоим образом не может повлиять, чтобы подобных контактов между Трампом и Путиным не было.

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Диалог Трампа с Путиным

Алексей Буряченко подчеркнул, что Дональд Трамп мог уже неоднократно общаться с Путиным по вопросам, касающихся Украины.

Я убежден, что, учитывая нарциссическую натуру Трампа, Путин, как бывший сотрудник спецслужб, понимает, что к президенту США надо заискивать. Кремлевский диктатор делает это постоянно публично, посылая сигналы, что он вроде бы готов к переговорам и встрече,

– сказал он.

Путин, вероятно, звонил к Трампу еще в ноябре 2024 года после того, как тот одержал победу на выборах и после инаугурации.

Важно! Политолог Валерий Дымов предостерегает, что телефонные разговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным могут быть опасными, поскольку Кремль использует их для продвижения выгодных для себя "мирных" сценариев. Россия делает вид готовности к переговорам, но все предложенные планы предусматривают уступки Украины и фактически легитимизируют агрессию.

Буряченко подчеркнул, что крайне важным аспектом является не сам факт разговоров, а то, о чем они говорили.

"Я убежден, что Трамп не заинтересован детально говорить с Путиным по вопросам урегулирования российско-украинской войны. А общие тезисы вроде того, что нужно, чтобы никто не погибал и был мир, абсолютно очевидны. Однако это были неформальные переговоры", – подчеркнул он.

Этот тезис подтверждает тот факт, что Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о разговоре с Путиным, сказал, что он не может "ни подтвердить, ни опровергнуть это".

Если бы Песков действительно подтвердил, что такой разговор был, то ему бы пришлось рассказывать о чем они говорили. Именно поэтому не стоит думать, что кто-то за спиной Украины договаривается (о завершении войны – 24 Канал),

– отметил политолог.

Он добавил, что Трамп не будет встречаться с Путиным до тех пор, пока не сформирует вместе со своей командой сильную позицию по прекращению российско-украинской войны. По мнению Буряченко, это займет определенное время, поэтому не стоит рассчитывать на быстрые решения.