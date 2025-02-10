Україні важливо, щоб президент США не будував стратегію щодо завершення війни в нашій державі без усвідомлення української позиції. Політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що наша влада жодним чином не може вплинути, щоб подібних контактів між Трампом та Путіним не було.

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Діалог Трампа з Путіним

Олексій Буряченко підкреслив, що Дональд Трамп міг вже неодноразово спілкуватись із Путіним щодо питань, які стосуються України.

Я переконаний, що, зважаючи на нарцисичну натуру Трампа, Путін, як колишній співробітник спецслужб, розуміє, що до президента США треба підлещуватись. Кремлівський диктатор робить це постійно публічно, посилаючи сигнали, що він начебто готовий до перемовин та зустрічі,

– сказав він.

Путін, ймовірно, телефонував до Трампа ще у листопаді 2024 року після того, як той здобув перемогу на виборах та після інавгурації.

Важливо! Політолог Валерій Димов застерігає, що телефонні розмови Дональда Трампа з Владіміром Путіним можуть бути небезпечними, оскільки Кремль використовує їх для просування вигідних для себе "мирних" сценаріїв. Росія удає готовність до переговорів, але всі запропоновані плани передбачають поступки України та фактично легітимізують агресію.

Буряченко підкреслив, що вкрай важливим аспектом є не сам факт розмов, а те, про що вони говорили.

"Я переконаний, що Трамп не зацікавлений детально говорити з Путіним щодо питань врегулювання російсько-української війни. А загальні тези на кшталт того, що потрібно, аби ніхто не гинув і був мир, абсолютно очевидні. Проте це були неформальні перемовини", – наголосив він.

Цю тезу підтверджує той факт, що Дмітрій Пєсков, коментуючи заяву Трампа про розмову із Путіним, сказав, що він не може "ні підтвердити, ні спростувати це".

Якби Пєсков дійсно підтвердив, що така розмова була, то йому б довелось розповідати про що вони говорили. Саме тому не варто думати, що хтось поза спиною України домовляється (про завершення війни – 24 Канал),

– зауважив політолог.

Він додав, що Трамп не буде зустрічатись із Путіним до того часу, поки не сформує разом зі своєю командою сильну позицію щодо припинення російсько-української війни. На думку Буряченка, це займе певний час, тому не варто розраховувати на швидкі рішення.