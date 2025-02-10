Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що Росія, ймовірно, веде своєрідну гру зі Сполученими Штатами Америки. У Кремлі стверджують, що начебто готові йти на перемовини та розглядати різні варіанти перемир'я.

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Путіну вигідно, що з ним прагнуть говорити

Владімір Путін удає, що не йому потрібен мир, а Україні, начебто санкції на Росію не діють і країна-агресорка розвивається.

Валерій Димов підкреслив, що Трамп говорить про ймовірні домовленості із Кремлем, аргументуючи це тим, що гинуть люди, тому війну потрібно завершувати. Путін ніби навіть погоджується з цим.

Тривають дискусії про напрацювання певного плану. Кіт Келлог говорить, що розмовлятиме про це із європейськими лідерами. Постійно виникають різні варіанти так званих планів, які Росія переважно "підтримує",

– сказав політолог.

Він зауважив, що всі варіанти угод, які передбачають поступки України, відповідають баченню Путіна та легітимізують його агресію.

Якщо Україна погодиться із певними пунктами подібних планів, зокрема позаблоковий статус чи відмова від власних територій, то виглядатиме так, ніби Путін напав лише тому, щоб відстояти свою зону інтересів,

– підкреслив Валерій Димов.

Путіну вигідні умови, які йому пропонують щодо ймовірних мирних перемовин, адже він напав на суверенну державу, який ще й рекомендують іти на поступки перед окупантам. Політолог вважає, що це дуже небезпечно для нашої країни.

Росія напала на Україну, тому вона має отримувати не пропозиції, а жорсткі умови для капітуляції,

– додав він.

До слова, у Кремлі вперше визнали наявність контактів зі США, що може свідчити про обговорення можливого завершення війни в Україні. За даними The Wall Street Journal, переговори будуть складними, оскільки сторони мають розв'язувати питання територій та санкцій. Водночас Москва заявила про готовність до діалогу, а у Вашингтоні розглядають варіанти тиску на Росію через санкції та зниження цін на нафту.