"Пришло время работать вместе": все, что известно о 1,5-часовом разговоре Трампа с Путиным
Вечером 12 февраля стало известно об утреннем разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом заявил сам президент США. 24 Канал собрал, что известно о диалоге Трампа и Путина.
Трамп назвал разговор с Путиным длинным и очень продуктивным. Президенты договорились о встрече, а еще должны позвонить Владимиру Зеленскому.
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О чем говорили Путин и Трамп 12 февраля
Мы (с Путиным) договорились работать вместе очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю сейчас, По словам Трампа, во время разговора "рассуждали о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне". Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-то получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, которые происходят в войне с Россией/Украиной. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы, Трамп подтвердил разговор с Путиным. Он длился полтора часа.
Трамп может приехать в Россию, а еще позвонит Зеленскому
– сказал лидер США.
– сказал Трамп.
Мы (с Путиным) договорились работать вместе очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю сейчас,
По словам Трампа, во время разговора "рассуждали о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне".
Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-то получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, которые происходят в войне с Россией/Украиной.
Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы,
Трамп подтвердил разговор с Путиным. Он длился полтора часа.