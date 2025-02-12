"Пришло время работать вместе": все, что известно о 1,5-часовом разговоре Трампа с Путиным

Вечером 12 февраля стало известно об утреннем разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом заявил сам президент США. 24 Канал собрал, что известно о диалоге Трампа и Путина.

Трамп назвал разговор с Путиным длинным и очень продуктивным. Президенты договорились о встрече, а еще должны позвонить Владимиру Зеленскому.

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О чем говорили Путин и Трамп 12 февраля