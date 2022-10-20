Потому что много ядерного оружия, – Трамп говорит, что дружба с Россией – это хорошо

19:06

США является надежным союзником Украины с начала полномасштабного вторжения России – от финансовой и военной помощи до участия в политических разборках. Однако бывший американский президент Дональд Трамп считает это неправильным. Он призвал "подружиться" с Кремлем из-за ядерного оружия.