Потому что много ядерного оружия, – Трамп говорит, что дружба с Россией – это хорошо
Источник:CNN
США является надежным союзником Украины с начала полномасштабного вторжения России – от финансовой и военной помощи до участия в политических разборках. Однако бывший американский президент Дональд Трамп считает это неправильным. Он призвал "подружиться" с Кремлем из-за ядерного оружия.
Трамп советует найти общий язык с террористами
Провокационные заявления – это визитная карта Дональда Трампа, поэтому это заявление не очень удивляет мировое сообщество. К счастью, официальная позиция США противоположна.
Внимание США предупредили Россию, что применение ядерного оружия станет для нее катастрофой
По словам Трампа, наличие у России ядерных боеголовок это достаточно веская причина, чтобы попытаться найти общий язык со страной-террористом.
Ладить с Россией это хорошая вещь, не плохая, да? Особенно потому, что она имеет целых 1332 чертовых ядерных боеголовки,
– сказал Трамп.
Главное о ядерных угрозах Кремля и ответе Запада
- Генсек НАТО заявил, что Россию ждут "тяжелые последствия", если она действительно использует ядерное оружие.
- Ядерные угрозы Москвы оценил лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина.
- Похожей логики придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что угрозы ядерным оружием от Путина не являются чем-то новым.
- В украинской разведке заявили, что применение Россией ядерного оружия грозит не только Украине, но и всему Черноморскому региону. В частности, если Россия ударит ядерным оружием по Украине, то могут пострадать Турция, Болгария, Польша.
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