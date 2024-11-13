Ветеран армии США назвал несколько причин, почему Трамп не завершит войну за 24 часа

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну, которую Россия начала против Украины, за 24 часа. Это совсем не простая задача, ведь многое зависит от решений Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран армии США Райан МакБет, отметив, что есть несколько причин, почему Трампу будет сложно быстро завершить российско-украинскую войну. Одним из осложнений может стать то, что кремлевский диктатор не согласится на переговоры, ведь только в состоянии войны он может остаться у власти в России.

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Самый большой страх Трампа

Райан МакБет выразил мнение, что самым большим страхом Дональда Трампа является не Россия, а Китай.

Ким Чен Ын наблюдает за тем, что происходит в Украине. Если США не может поддержать Украину, которая имеет железнодорожное сообщение с Польшей, то Тайвань тем более,

– сказал он.

Ветеран армии США предположил, что Китай следит за решением США по Украине и на основе этого собирается принять решение о вторжении в Тайвань. Это может произойти в 2027 или 2028 году. Все будет зависеть от того, как Запад будет реагировать на российско-украинскую войну.

Обратите внимание! Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что избрание Трампа может позволить США усилить санкционное давление на Китай. По его словам, Пекин, который экономически поддерживает Россию, имеет все рычаги, чтобы надавить на Путина и заставить его завершить агрессию против Украины.

Как будет действовать Трамп

Вероятно, Дональд Трамп предложит Путину пойти на переговоры для прекращения боевых действий на территории Украины. Новоизбранный президент, по мнению Райана МакБета, предоставит Украине достаточное количество оружия, чтобы Россия в будущем снова не решилась на агрессию.

Но я не думаю, что Трампу быстро удастся прекратить войну, позвонив Путину,

– подчеркнул он.

Есть большая вероятность, что кремлевский диктатор откажется от любых предложений по переговорам с Украиной. Ветеран армии США отметил, что Трамп в ответ на это может значительно увеличить военную помощь для ВСУ и предоставить все необходимые разрешения для ударов по территории России.

"Помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока Путин не согласится на соглашение Трампа", – высказался он.