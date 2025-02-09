В МИД Китая ранее публиковали видение Си Цзиньпина, каким должно быть урегулирование российско-украинской войны. Говорилось о том, что Пекин якобы настаивает на территориальной целостности всех стран, однако поддерживает снятие санкций, возможно, с России. В США могут искать методы, как давить на Китай из-за этого.

Такое мнение 24 Каналу высказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что сейчас у Си Цзиньпин нет четкого плана по завершению войны в Украине. Этот вопрос, вероятно, будет формироваться на основе соглашения с Дональдом Трампом.

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Отношения между Китаем и Россией

Артур Харитонов отметил, что между Китаем и Россией было заключено соглашение, которое предусматривает, что Пекин против того, чтобы НАТО расширялась на восток.

Это означает, что официальной политикой Китая является то, что там против вступления Украины в НАТО. Си Цзиньпин придерживается этого с первого дня полномасштабной войны,

– сказал он.

Президент общественной организации отметил, что, какие бы заявления не делали в Китае о соблюдении территориальной целостности Украины, эти утверждения являются ложью.

Что выгодно Китаю

Харитонов высказал мнение, что Си Цзиньпину было выгодно завершение российско-украинской войны еще в 2023 году, но на китайских условиях.

Обратите внимание! Китай обнародовал свой "мирный план" из 12 пунктов по урегулированию войны в Украине, однако в документе нет упоминания о российской агрессии или военных преступлениях. План содержит общие призывы к прекращению боевых действий, уважения к суверенитету всех стран и снятия санкций, что фактически выгодно России. Аналитики отмечают, что позиция Китая остается нейтральной и не учитывает ключевых требований Украины по освобождению оккупированных территорий.

Пекин имел стратегические преимущества на Ближнем Востоке, в Арктике, Латинской Америке и Африке. По словам Артура Харитонова, эти аспекты были за пределами Украины, но напрямую касались нашего государства.

Сейчас ситуация изменилась. Дональд Трамп выбивает все эти карты из рук Си Цзиньпина. Он хочет возобновить прямые переговоры с россиянами и северными корейцами, чтобы оторвать их от китайцев. Это невыгодно Пекину, ведь Трамп пытается бить по "главному призу" Си Цзиньпина – России,

– отметил он.

Китай может согласиться на больше уступок, чтобы сохранить влияние на Россию. Однако, по словам президента общественной организации, вероятно, будет настаивать все же на заключении мирного соглашения между россиянами и украинцами на собственных условиях.