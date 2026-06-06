Трамп планирует новую реконструкцию в Вашингтоне: теперь под прицелом Мемориал Линкольна

Президент США Дональд Трамп рассматривает проект перепланировки территории вокруг Мемориала Линкольна в Вашингтоне. В частности, он хочет создать набережную, которая соединит мемориал с восточным берегом реки Потомак.

Об этом говорится в материале Politico.

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Что на этот раз хочет построить Трамп?

Дональд Трамп в рамках своих инициатив в очередной раз хочет переосмыслить вид столицы США.

Они хотят назвать ее "Набережная Трампа". Это прекрасный проект, и он соединит Мемориал Линкольна прямо с Потомаком,

– рассказал американский лидер.

Как отмечают журналисты, в районе Национальной аллеи уже продолжаются несколько строительных проектов.

Во время встречи со СМИ Трамп также упомянул об обновлении зеркального пруда к востоку от Мемориала Линкольна и о своем предложении построить 76-метровую триумфальную арку, которая должна появиться на мемориальной развязке возле Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне.

По словам Дональда Трампа и министра внутренних дел Дага Бергама, эти инициативы призваны завершить реализацию плана развития Национальной аллеи, заложенного еще в 1902 году.