Началась новая война, – российский пропагандист собрался "распилить" Гренландию

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия может стать частью США. Недолго думая, россияне поспешили выдвинуть и свои территориальные претензии на эту территорию.

Так российские пропагандисты взялись фантазировать зачем Трампу Гренландия и что они могут с ней сделать. Оккупанты даже обсудили, как используют этот прецедент во время переговоров, передает 24 Канал.

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Хотят "распилить" Гренландию

Очевидно оккупантам мало войны в Украине, в которой они несут огромные потери, поэтому решили сосредоточиться на других территориях. В последнее время на слуху Гренландия, которую команда Трампа якобы планирует купить, а также Арктика.

Надо признать, что началась война в Арктике. Если Трамп заявляет о своих планах на Гренландию, то почему бы и нам на нее не посмотреть? Нам нужна Гренландия? Конечно, и это не шутки,

– сказал пропагандист.

Далее он начал цинично рассуждать, как нужно поступить. Российский преступник заявил, что Трамп якобы заставил гренландцев говорить, что они хотят стать частью Америки. Тогда пропагандист предложил свое абсурдное решение.

Можно "распилить" Гренландию на несколько частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет,

– сказал "рупор" Кремля.

Далее началось не менее бурное обсуждение, как можно использовать этот остров во время переговоров. Например, была идея не мешать планам Трампа по Гренландии, Канады и Панамского канала в обмен на завершение войны на условиях России.

Апогеем ситуации стали слова пропагандистов о том, что Трампу якобы очень важно, чтобы Россия и Китай не возражали против интеграции этих территорий в США.

Напомним, в команде новоизбранного президента США заявили, что Гренландия может стать частью Америки и для этого открыты все пути. В частности не исключили военный. Варианты присоединения уже рассматривают.

В Гренландии отреагировали, заметив, их народ не хочет становиться ни американцами, ни датчанами, а стремится иметь независимость. Дания, в состав которой входит Гренландия, подчеркнула важность сохранения единства, но желание гренландцев назвала "понятным и законным".