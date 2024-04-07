"Мирный план" заключается в сдаче Крыма и Донбасса России, – WP о политике Трампа по Украине

Бывший президент США и действующий кандидат на этот пост Дональд Трамп в частных разговорах делился деталями своего плана "примирения" Украины и России. Неоднократно он выступал за то, чтобы Украина "уступила бы" свои территории в пользу страны-агрессора.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что имеет “гениальный” план, который поможет закончить войну России против Украины. Однако очевидно условия бывшего президента США ориентированы на то, чтобы удовлетворить захватнические амбиции Кремля.

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Отдать России украинские территории

The Washington Post утверждает, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в частном порядке делился деталями своего плана "примирения" Украины и России, который заключается в том, чтобы Украина отдала России свои временно оккупированные территории.

Ранее Трамп, который непрерывно стремится вернуться к власти в президентском кресле, часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, при условии если его второй раз изберут лидером США.

Впрочем, он постоянно отказывался раскрывать подробности того, как именно он бы смог найти так называемый "компромисс" между нашим государством и страной-агрессором. Как сообщили источники WP, Трамп стремится подтолкнуть Украину, чтобы та уступила России.

Вероятно, бывший президент Соединенных Штатов стремится, чтобы украинская сторона отдала свои временно оккупированные территории под абсолютный контроль врага.

По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа заключается в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и приграничного региона Донбасса России,

– говорится в материале издания.

"Хотят сохранить лицо"

По словам неназванного источника, Трамп заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят найти выход".

Более того, по мнению экс-президента США, люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России, что лишь подпитывает заявления российских пропагандистов.

Отмечается, что подобный подход кардинально изменил бы политику президента Соединенных Штатов в случае победы Трампа на выборах, ведь действующий президент Байден отмечает прекращение российской агрессии и оказание военной помощи Украине.

Как отмечает американское издание, кампания Трампа отказалась прямо отвечать на вопросы во время подготовки авторами этой статьи.

Любые предположения относительно плана президента Трампа происходят от неназванных и неинформированных источников, которые не имеют никакого представления о том, что происходит или что произойдет,

– заявила пресс-секретарь кампании Каролайн Левитт в заявлении.

Чиновница добавила, что якобы "президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств". Заметим, что Трамп даже во время пребывания не в президентском кресле неоднократно оказывал давление на республиканцев в Конгрессе.

Бывший президент США хотел, чтобы они отказались от дополнительной военной поддержки Соединенных Штатов для Украины. Вероятно, его возвращение в Белый дом значительно расширит его влияние на обсуждение в Конгрессе.

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