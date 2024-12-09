Какой аргумент может убедить Трампа пойти против Путина

Дональд Трамп предположил в интервью NBC News, что помощь Украине может уменьшиться после того, как он займет кресло президента США. Поскольку предсказать дальнейшие его шаги трудно, Украине нужно убеждать мир в том, к каким последствиям может привести этот шаг.

Такое мнение высказал 24 Каналу исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что Трамп понесет большие политические убытки, если согласится с условиями Владимира Путина об окончании войны в Украине. Также Трамп после встречи с Владимиром Зеленским призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по войне в Украине.

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Все может быть по-другому

В то же время не стоит забывать, что Трамп склонен к тому, чтобы часто менять свое мнение. Поэтому невозможно утверждать, что он действительно уменьшит помощь Украине.

Эпштейн напомнил, что Трамп в начале своего первого президентского срока в 2017 году рассказывал, как он ненавидит Ким Чен Ына, а потом они стали чуть ли не близкими друзьями.

Поэтому нельзя исключать, что 47-й президент США будет открыто поддерживать Путина. Однако существует вероятность, что все будет по-другому. И задача Украины и ее партнеров убеждать западные страны, защищать свободный мир,

– подчеркнул исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Соответственно, по его мнению, важно показать Трампу, как его будут воспринимать, если он прогнется под Кремль.

Если Трамп уступит Украину Путину, то мир его будет помнить как слабака, что все отдал России, которая на сегодня имеет слабую армию, экономику и также власть. Напомню, что полтора года назад Евгений Пригожин дошел почти до Москвы и никто его не сумел остановить,

– подчеркнул он.

Эту историю, по его словам, необходимо рассказывать США и Европе, которые должны осознать свою ключевую роль в этом процессе.

Не случайно Эмануэль Макрон пригласил Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы они вместе встретились в Париже. Макрон понимает важность европейского лидерства. Надеюсь, что такие же процессы начнутся в Германии, когда Олаф Шольц проиграет на выборах и новым канцлером станет Фридрих Мерц,

– отметил Уриэль Эпштейн.

К слову, член Республиканской партии Борис Пинкус обратил внимание на то, что Трамп сделал заявление относительно вероятного уменьшения помощи Украине до того, как встретился с Зеленским в Париже. И после их разговора мнение Трампа может измениться.

В то же время Пинкус уверен, что Украину никогда "не оставят на произвол судьбы" и "вооружат до зубов". Ведь любая уступка России станет поражением не только Украины, но и Соединенных Штатов.