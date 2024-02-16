Выход США из НАТО: Столтенберг объяснил, почему этого не произойдет
Источник:The Guardian
Йенс Столтенберг сделал прогноз относительно США в НАТО. Генеральный секретарь Альянса считает, что страна не прекратит своего участия в Организации Североатлантического договора.
Заявления о возможном выходе США из НАТО звучали от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такой шаг он хочет сделать в случае своей победы в выборах.
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Столтенберг объяснил, почему не считает, что США выйдут из НАТО
Генсек НАТО, комментируя заявления Трампа о вероятном пересмотре роли США в Альянсе, отметил, что Соединенные Штаты должны сохранить свою роль в организации.
Я ожидаю, что США останутся сильной составляющей,
– заявил Столтенберг.
Более того, он заверил, что есть три ключевые причины для его уверенности. В частности, сохранении роли США в НАТО есть в национальных интересах безопасности страны. Также на это влияет сильная двухпартийная поддержка Альянса в Конгрессе.
К тому же Столтенберг отметил, что критика Трампа звучит не в адрес самого НАТО, а в адрес европейских членов Альянса.
В то же время генеральный секретарь НАТО воздержался от критики в адрес Трампа. До этого критические заявления от Столтенберга в адрес Трампа звучали несколько раз в течение последних дней.
Трамп думает вывести США из НАТО
- Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что экс-президент Штатов в случае своего переизбрания может действительно вывести страну из НАТО. Болтон также назвал "заблуждением" мнения тех, кто считает это намерение Трампа несерьезным.
- Экс-советник Трампа также отметил, что экс-президент США раздумывал над выходом страны из НАТО еще во время своей предыдущей каденции. Однако тогда его отказали от этой идеи.
- Ранее Дональд Трамп заявлял, что поощрял бы Россию атаковать союзников по НАТО, которые не придерживаются своих финансовых обязательств по Альянсу. Речь идет о выделении 2% от ВВП в пользу Альянса.
- В свою очередь в Белом доме и НАТО раскритиковали высказывания Трампа. В администрации Байдена заявили, что таким образом экс-президент подрывает нацбезопасность США, а в ЕС заявили, что подобные необдуманные заявления служат интересам Путина.