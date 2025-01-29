Трамп вводит новые "правила игры": что кардинально изменится для Европы

По сообщению западных СМИ, Европа готовится к возможным боевым действиям на своей территории и не уверена в намерениях США обеспечить мир на Европейском континенте. Дональд Трамп не раз заявлял, что баланс сил надо менять, а старые правила существовать не могут.

Как рассказал 24 Каналу американский политолог Рамиз Юнус, в свое время Соединенные Штаты "создали" Европу. Теперь в Америке говорят о том, что за дальнейшую помощь надо платить, она не может быть бесплатной.

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Что изменится с приходом Трампа

"США хотят изменить правила, которые были до этого. США восстановили Европу из руин, она оказалась неблагодарной, ситуация меняется и Европе нужно повышать ставки. То есть платить", – заметил Рамиз Юнус.

Например, Трамп говорит, что заберет 20 тысяч американских солдат с Европейского континента, а всех, которые там останутся, должна спонсировать Европа. К тому же "зонтик безопасности” США теперь не будет бесплатным.

В 2016 году Трамп говорил о 2%, которые страны НАТО должны выделять на оборону, сейчас о 5%. Понятно, что эти 5% опустятся до 2,5 – 3%, потому что в бизнесе всегда повышают цены, а потом приходят к чему-то логическому,

– добавил американский политолог.

Даже когда Трамп еще не был президентом, в Европе зашевелились. Стало понятно, что США говорит о том, что нужно сделать все, чтобы Украина не проиграла, а Россия не выиграла. Если Америка не будет тратить столько, сколько надо, а в Европе таких возможностей нет, то Украина проиграет. Поэтому в Европе начали что-то делать и уже 23 страны достигли деления 2% на оборону.

Теперь Трамп пришел к власти и увидел эту тенденцию. Он "наезжает на них по полной программе". Это не означает, что Европа останется без американского "зонтика". Европа просто должна за него платить,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

Европа готова защищаться, есть территория, армия, много денег. Единственная проблема, что она за 70 лет расслабилась. Когда распался Советский Союз, пропал страх. А сегодня он снова появился. Трамп будет все менять.

"Поэтому не случайно были фразы о Канаде, ту же Гренландию. Трамп просто на них риторически и политически давит, чтобы они понимали, что прежние правила работать не будут", – подчеркнул Рамиз Юнус.

Как Китай может помочь Трампу

По мнению политолога, тему российско-украинской войны президент США может решать по треугольнику "Китай, США и Россия". Решение войны в Украине не является в ближайшей перспективе. Здесь может быть только перемирие, а не юридический документ, который покажет, что Крым и Донбасс являются территориями России. На Ближнем Востоке тоже есть только перемирие, там не решают главный вопрос между Палестиной и Израилем.

По сложности проблемы на первом месте есть российско-украинская война, на втором – Ближний Восток и Китай. Трампу будет проще договориться с Европой, потому что она является его союзником,

– добавил Юнус.

Очевидно, что Европа в игре с Китаем и в противостоянии с Россией не обойдется без США. Санкции против России, сжиженный природный газ и вооружение – это все, что будет получать Европа от США.

Если Трамп договорится с Китаем по России, то он легко договорится по тарифам. Если нет – стоит ожидать холодную войну между США и Китаем. Однако в ней не заинтересованы ни Трамп, ни Си Цзиньпин.

Не стоит забывать, что Китай сейчас сильно проник в Америку. Поэтому, сделав больно Китаю, Трамп сделает больно себе. Я не думаю, что он в этом заинтересован. Поэтому Трамп начал делать "реверанс" Китаю, потому что если он поможет в вопросе российско-украинской войны, они будут иметь причины, чтобы договориться,

– подчеркнул политолог.

Кроме того, есть экономические причины. Тайвань никуда не исчез, он как и в 1970 году может стать "разменной копейкой". Тем более США официально признают его территорией Китая, а половина Тайваня за Китай, половина за США.